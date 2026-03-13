عجم: مسیر امامین انقلاب با صلابت ادامه دارد؛ آزادی قدس نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در مصلای پیامبر اعظم(ص) شهرستان شاهرود ضمن قدردانی از حضور مردم متدین شاهرود و ایران اسلامی در راهپیمایی با شکوه این روز مهم و حماسی، پیروزی بر جبهه کفار و استکبار را نزدیک دانست.

وی افزود: روز جهانی قدس به تعبیر امام راحل(ره) روز اسلام است و با توجه به اهمیت این مقطع از زمان روز قدس امسال از همیشه اهمیت بیشتری دارد

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین به رهبر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای نیز اشاره کردو بیان داشت: بیعت مردم ایران اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی و حضور تاریخی مردم در صحنه هایی مانند روز جهانی قدس بار دیگر نشان داد که مردم بصیر ما پشتیبان ولایت و انقلاب شان هستند.

عجم در ادامه به حضورمردم حماسه ساز ایران اسلامی در صحنه ها نیز اشاره داشت و گفت: انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی نشان داد که راه امامین انقلاب با صلابت همچون گذشته طی خواهد شد

وی افزود: اهمیت این انتخاب را باید به مردم ایران و مستضعفان جهان و جریان مقاومت تبیین و تبریک گفته شود زیرا امروز روز یاس برای کفار و دشمنان است.

ویفت: انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی برکات فراوانی را در خود دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به پیام واضح ملت ایران اسلامی به دنیاو دشمنان اشاره کرد که ایران اسلامی در مسیر انقلاب و امامین آن با قدرت ادامه می دهد و این‌ مسیر ادامه دار خواهد بود.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس ادامه داد: در مقطعی که امروز قرار گرفته و دنیارا متوجه عظمت خود کرده ایم مقطعی غیرقابل بازگشت است و به رهبری و فرماندهی امام انقلاب و در مسیر ارزش های انقلاب و امامین انقلاب حرکت خواهیم کرد و این عزم و اراده را با حضور پرشورمان در روز جهانی قدس به منصه ظهور رساندیم و از این بابت امروز روز شکست دشمن است.‌

عجم همچنین افزود: روز قدس یادگار ارزشمند امام راحل(ره) است و این نامگذاری سبب شد تا سال ها مسئله فلسطین به مسئله اول جهان اسلام بدل شود و ملت ما هر سال تا زمان فتح نهایی قدس این‌مسیر نورانی را ادامه خواهند داد و هرگزمیدان حماسه را ترک نخواهند کرد.

وی گفت: امروز ایران مورد تجاوز و تعدی دشمنان قرار دارد و با تاسی به امامین انقلاب و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و با یکپارچگی و ایستادگی و با درک شرایط و بصیرت از این‌نبرد پیروز بیرون خواهیم آمد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با اشاره با حضور مردم در صحنه های ایستادگی گفت: مردم متدین ایران اسلامی با حضور در میدان روز قدس یکبار دیگر نشان دادند که پشتیبان ارزش های انقلابی هستند و همواره بر انسجام و همدلی و ایستادگی تاکید دارند