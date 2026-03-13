به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمایی کنندگان روز جهانی قدس در رشت با اشاره به تقابل همیشگی دو جبهه حق و باطل در طول تاریخ اظهار کرد: در طول تاریخ دو جبهه وجود داشته است؛ جبهه حق تحت ولایت الله و جبهه باطل تحت ولایت شیطان. ما باید مسیر درست تاریخ را بشناسیم و در آن مسیر قرار بگیریم. انبیا در جبهه حق رهبری را عهده‌دار بودند و فرعون و فرعونیان در جبهه باطل.

وی افزود: بشری که از مسیر انسانی خارج شود و عدول کند، نیازمند دعوت انبیا به خداباوری است. عدالت به معنای واقعی باید پیاده شود و تبعیض، برده‌داری از نوع مدرن و جاهلیت مدرن که بشر را تحقیر و دعوت به تسلیم می‌کند، باید پایان یابد.

انقلاب اسلامی؛ نقطه عطفی در مسیر تاریخ

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه انبیا برای تحقق جبهه حق که تحقق توحید و عدالت بود، به شهادت رسیدند، تصریح کرد: انقلاب اسلامی نقطه عطفی بوده است برای تحقق جبهه حق و اینکه در مسیر صحیح تاریخ قرار بگیریم. امام خمینی (ره) رضوان الله تعالی علیه به ما آموخت که ما می‌توانیم در برابر ظلم و ستم و زورگویی بایستیم و مقابله کنیم.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: امام تمام وجودش باور به حق بود و به هدفی که مشخص کرده بود، باورمند بود. او احیاگر حقایق انسانی، عزت انسان و عزت الهی برای کل بشر بود.

آموزه‌های امام برای ایستادگی در جبهه حق

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آموزه‌های امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: یکی از آموزه‌های مهم امام به ما این بود که با همه رشدها و پیشرفت‌های علمی که در دنیا پدید آمده، می‌توانیم در جبهه حق بایستیم و در تحقق عدالت قدم برداریم. در آن سو جبهه باطل در صدد بود که دین را محدود کند و نظام سکولار را بر نظام بشری حاکم نماید، اما امام ما را در مسیر صحیح تاریخ قرار داد.

وی تأکید کرد: این گفتمان، گفتمان مهمی است و به ما قدرت داد که در دنیا حرف اول و آخر را بزنیم. ما انسانیم و باید حیات انسانی داشته باشیم؛ حقوق بشری و حقوق انسانی مانند خردورزی و… این‌ها آموزه‌های امام ره بود.

پیشرفت علمی ایران در سایه ایمان

آیت‌الله رمضانی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: ما می‌توانیم رشد کنیم از نظر علمی. ایران که زمانی رتبه ۵۷ را در تولید علم داشت، امروز رتبه ۱۵ و گاهی زیر ۱۵ هم هستیم. ما به دنبال پیوند وسیع بین علم و ایمان هستیم برای تحقق تمدن ایرانی اسلامی.

وی افزود: تمدن الهی و انسانی، بشر را دعوت می‌کند که خود را به تکامل و اوج برساند و در عالم معنا صعود کند. انسان را به عنوان یک موجود معنوی به توحید دعوت می‌کند و این باور باید به باور عمومی تبدیل شود.

دو جنگی که بشریت با آن مواجه است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی جهان تصریح کرد: ما امروز مواجه با دو جنگ هستیم. جامعه بشری جز با وعده‌های الهی و سنت‌های الهی نمی‌تواند به امنیت جامع برسد. راهپیمایی روز قدس نیز نشان‌دهنده پایبندی ملت ایران به این سنت‌های الهی و دفاع از مظلومان عالم است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اینکه امروز عقلانیت و معنویت زنده شده است، افزود: ایران اسلامی قدرت نظامی نامحدود دارد و دشمن با قدرت موشک بالستیک ما مواجه شده است. وی با بیان اینکه این قدرت، «خشم مقدس و مومنانه» را به رخ می‌کشد و ادامه داد: امامین انقلاب و امام حسین (ع) ما را در این مسیر فراخوانده‌اند.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: ایران پرچم علم و دین را برافراشته و نسبت به کفر و شرک شکست‌ناپذیر است و این مقدمه فروپاشی نظام استکبار خواهد بود.