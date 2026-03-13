۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

راهپیمایی روز قدس در صفادشت؛ مشت محکم مردم بر دهان استکبار

ملارد- مردم انقلابی صفادشت با حضوری پرشور در راهپیمایی روز قدس، طومار استکبار را در هم پیچیده و بار دیگر همبستگی خود با فلسطین مظلوم را فریاد زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در روز جهانی قدس، مردم روزه‌دار و انقلابی شهر صفادشت از توابع ملارد، با حضوری پرشور و یکپارچه در راهپیمایی این روز تاریخی شرکت کردند و بار دیگر همبستگی خود با مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشتند.

این راهپیمایی باشکوه که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان و زن و مرد برگزار شد، صحنه‌ای از وحدت و انسجام اسلامی را رقم زد. دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای ضدصهیونیستی، نقش آفرینی ویژه‌ای در این حماسه داشتند.

شرکت‌کنندگان با مشت‌های گره‌کرده و فریادهای رسای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، خشم و انزجار خود را از اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس در غزه و سایر سرزمین‌های اشغالی ابراز داشتند.

حضور گسترده و پرشور مردم ولایتمدار صفادشت در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، بار دیگر اثبات کرد که آرمان آزادی قدس شریف همچنان زنده و پویا است و امت اسلامی هرگز از این آرمان دست نخواهد کشید.

این راهپیمایی که از نقاط تجمع تعیین‌شده آغاز و تا مصلای نماز جمعه این شهر ادامه یافت، نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی بود.

