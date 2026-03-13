برگزاری راهپیمایی روز قدس در گلستان؛ همبستگی با مردم مظلوم فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف استان گلستان، از جمله گرگان، گنبد کاووس، آزادشهر، مینودشت، بندر ترکمن، علی آباد و دیگر شهرستان‌ها با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و نظامی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه رژیم اشغالگر قدس ابراز داشتند و بر لزوم اتحاد جهان اسلام در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.

در گرگان، مرکز استان، راهپیمایان از از میدان ولیعصر- خیابان پاسداران- میدان شهرداری- خیابان شهداء- چهار راه شهداء به سمت مصلی نماز جمعه حرکت کرده و با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از فلسطین و محکومیت اقدامات وحشیانه صهیونیست‌ها، بار دیگر حمایت قاطع خود را از آرمان فلسطین اعلام کردند.

راهپیمایان همچنین با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، خشم و انزجار عمیق خود را نسبت به سیاست‌های استکباری و حمایت‌های بی‌دریغ کاخ سفید از اسرائیل ابراز کردند. این حضور گسترده و معنادار در حالی صورت گرفت که مقاومت مردم فلسطین در برابر حملات وحشیانه دشمن، بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است.

این راهپیمایی نمادی از همبستگی ملت ایران با ملت مقاوم فلسطین و اعلامیه‌ای بر عزم راسخ در دفاع از قبله اول مسلمین و خون خواهی رهبر شهید بود.