خبرگزاری مهر، گروه استانها- آذربایجان شرقی؛ در روزگاری که حاکمیتِ تجاوز و منطقِ زور، بر برخی معادلاتِ جهانی سایه افکنده است، ملتِ سرافرازِ ایران، بارِ دیگر در راهپیماییِ شکوهمندِ روزِ قدس، ندایِ حقطلبی و استقامت را سر دادند. این بار، اما، راهپیمایی رنگ و بویِ دیگری داشت؛ رنگِ خونِ پاکِ فرزندانِ این آب و خاک که در پیِ حملهیِ مستقیمِ رژیمِ صهیونیستی-آمریکایی به خاکِ میهن، به شهادت رسیدند. تبریز، شهرِ مقاومت و استقامت، امروز نه تنها در غمِ این فقدانِ جانگداز، بلکه در خشمِ مقدسِ برخاسته از این تجاوزِ وحشیانه، به صحنهیِ نمایشِ اقتدارِ ملی بدل گشت. سرمایِ زمستان، در برابرِ گرمایِ اتحادِ مردمی که برایِ دفاع از آرمانِ فلسطین و کیانِ ایران، پا به میدان نهاده بودند، رنگ باخت.
حمله و تجاوزِ اخیر، که با هدفِ ایجادِ وحشت و ناامیدی صورت گرفت، در عمل، نتیجهای معکوس به بار آورد. مقاومتِ ملتِ ایران، که ریشه در تاریخِ پرافتخارِ این سرزمین دارد، در برابرِ این گستاخی، نه تنها سست نشد، بلکه چون آتشفشانی خفته، فوران کرد. راهپیماییِ روزِ قدس، تبدیل به تریبونی برایِ ابرازِ این خشمِ فروخورده، اعلامِ همبستگیِ عمیق با مردمِ مظلومِ فلسطین و مهمتر از آن، پاسخی قاطع به متجاوزان شد. حضورِ پرشور مردمِ تبریز، تجدیدِ پیمانی دوباره با آرمانِ آزادیِ قدس بود؛ آرمانی که امروز، با دفاع از امنیت و تمامیتِ ارضیِ میهن، گره خورده است.
در چنین شرایطِ حساسی، که بقایِ هر ملت در گروِ اتحاد و بصیرتِ آن است، راهپیماییِ روزِ قدس در تبریز، نمادی از این اتحادِ ناگسستنی بود. مردم، با حضورِ پرشورِ خود، نشان دادند که تجاوز به خاکِ ایران، تجاوز به قلبِ تکتکِ آنان است و انتقامِ خونِ عزیزانِ پرپر شده، مطالبهیِ جمعیِ آنان است. این حضور، پیامی قاطع به جهانیان داشت: ملتِ ایران، ملتی نیست که با حملاتِ وحشیانه، ارادهاش در هم شکسته شود؛ بلکه ملتی است که در دلِ بحرانها، قویتر و مصممتر از پیش، به راهِ خود ادامه میدهد.
راهپیماییِ روزِ قدس امسال، در تبریز، بیش از هر زمانِ دیگری، به نمادی از استقامتِ ملی در برابرِ تجاوز و پیوندِ ناگسستنیِ آرمانِ فلسطین با امنیتِ ایران تبدیل شد. مردمی که در غمِ شهادتِ فرزندانِ وطن سوگوار بودند، با حضورِ خود، فریادِ خشم و مقاومت را سر دادند و نشان دادند که ملتِ ایران، در برابرِ هیچ فشاری، تسلیم نخواهد شد.
مینا جعفری، دانشجوی جوان تبریزی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از حمله مستقیم به خاکِ کشورمان و پرپر شدنِ گلهایِ پرپر شدهمان، مخصوصاً کودکان میناب، دیگر هیچ حرفی جز انتقام و مقاومت باقی نمانده است. این حمله، درگیریِ منطقهای نبود، بلکه یک تجاوزِ مستقیم بود. امروز آمدیم تا بگوییم ما از فلسطین حمایت میکنیم، اما مهمتر از آن، آمدهایم که به دشمن بگوییم ما ملتی نیستیم که از جنگ بترسیم. این حضور، پیامِ اتحادِ ملی ماست در برابرِ تجاوز.
وی ادامه داد: آرمانِ فلسطین، امروز با آرمانِ دفاع از تمامیتِ ارضیِ ایران گره خورده است. ما دانشجویان، صدایِ نسلی هستیم که نه تنها فلسطین را فراموش نمیکند، بلکه آمادهیِ دفاع از هر وجب از خاکِ وطنش نیز هست. این راهپیمایی، نقطهیِ عطفی بود برایِ نشان دادنِ این که ما در برابرِ ظلم، کوتاه نمیآییم و هرگونه تجاوزی، پاسخی کوبنده خواهد گرفت. این شور و شعورِ جمعی، نشانی از هوشیاریِ ماست.
علی زنده دل، کارگرِ کارخانهای در اطراف تبریز بود، او نیز به خبرنگار مهر گفت: ما داغدارِ عزیزانمان هستیم. بچههایی که پرپر شدند، ولی همین داغ، ما را قویتر کرده است. حمله به ایران، یعنی حمله به خانوادهیِ همهیِ ما. حضورِ ما در این راهپیمایی، یعنی این که ما تسلیم نمیشویم. یعنی همانطور که برایِ شهادتِ هموطنانمان ناراحتیم، برایِ فلسطین هم ناراحتیم. این حضور، قدرتِ نرمِ ماست و نشان میدهد که ارادهیِ ما، قویتر از هر جنگ و تجاوزی است.
او افزود: ما از انقلابمان دفاع میکنیم، از کشورمان دفاع میکنیم و از فلسطین هم دفاع میکنیم. این راهپیمایی، فریادِ یک ملتِ داغدار اما استوار است که به دنیا اعلام میکند، حافظِ آرمانهایش و مدافعِ خاکش خواهد بود. این همبستگی، میراثِ گرانبهایی است که باید حفظ شود.
زهرا مسلمی، خواهر شهیدی بود که برادرش در جنگ ۸ سال دفاع مقدس شهید شده است: برادرم رفت تا از انقلاب و آرمانهایش دفاع کند. امروز که دشمن، خاکِ میهن را هدف قرار داده و عزیزانِ ما را به شهادت رسانده، وظیفهیِ ما سنگینتر شده است. حضورِ من در اینجا، نه تنها ادامهیِ راهِ برادرم، بلکه پاسخی کوبنده به تجاوزِ دشمن است. ما از خونِ عزیزانمان گذشتیم تا آرمانهایِ انقلاب زنده بماند و امروز، دفاع از فلسطین، اوجِ تجلیِ این آرمانهاست.
این خواهر شهید خاطرنشان کرد: این جمعیت، این شور و این همدلی، در این روزهایِ پر استرس و غم، به ما قوتِ قلب میدهد که در مسیرِ درستی هستیم. پیامِ ما به دشمنان این است: ما با تمامِ وجود، پایِ حق و حقیقت ایستادهایم و هیچ تجاوزی، ارادهیِ ما را سست نخواهد کرد. این صبر و استقامت، میراثِ مادرانِ این سرزمین است.
ما ملتی هستیم که در برابر ظلم متحد میشود
احسان نوری، جوانِ دبیرستانی است، او هم افزود: با شنیدن اخبارِ حمله و شهادتِ کودکان دلمان آتش میگیرد. دلمان میخواهد انتقام بگیریم. ولی آمدهایم اینجا که نشان دهیم ما ملتی هستیم که در برابرِ ظلم، متحد میشود. فلسطین فقط یه مسئلهیِ دور نیست، بلکه بخشی از هویتِ ماست، مخصوصاً الان که خودمان موردِ حمله قرار گرفتهایم. این حمله با درگیریهای دیگر خیلی فرق داشت و بسیاری از خانواده ها را داغدار کرد.
وی تاکید کرد: حضورِ ما، یعنی این که ما هم دردِ فلسطین را حس میکنیم و هم از خاکِ خودمان دفاع میکنیم. این راهپیمایی، فریادِ خشمِ ماست و نشان میدهد که نسلِ ما، آمادهیِ دفاع از ارزشها و مقابله با هر متجاوز است. ما آرمانِ فلسطین را فراموش نمیکنیم و دفاع از وطن را نیز اولویتِ خود میدانیم.
بلاغی نژاد، روحانیِ محلهای در شهر است، او هم ادامه داد: در این ایامِ حساس که کشورِ ما موردِ ناجوانمردانهترینِ تجاوز قرار گرفته و عزیزانِ ما به شهادت رسیدهاند، وظیفهیِ دینی و انقلابیِ ما ایجاب میکند که بیش از پیش، بر آرمانهایِ اصیلِ خود پای بفشاریم. روزِ قدس، نمادِ وحدتِ اسلامی و فریادِ عدالتخواهی است. حضورِ مردمِ تبریز در این راهپیمایی، پس از این تجاوزِ آشکار، نشانهیِ بلوغِ فکری و درکِ عمیقِ آنان از شرایطِ پیچیدهیِ منطقه و جهان است.
او گفت: این حضور، پیامی است به دشمنان که ملتِ ایران، در برابرِ تجاوز، متحد و یکپارچه خواهد ایستاد و هرگز از آرمانِ قدس شریف و دفاع از امنیتِ ملیِ خود دست نخواهد کشید. ما با اتحاد و بصیرت، میتوانیم توطئههایِ دشمنان را خنثی کرده و راهِ عزت و سربلندی را ادامه دهیم. این همبستگی، پشتوانهیِ محکمی برایِ مقابله با هرگونه تهدید است.
راهپیماییِ باشکوهِ روزِ قدس در تبریز، در شرایطی که کشور عزادارِ شهدایِ حمله مستقیمِ رژیمِ صهیونیستی-آمریکایی است، جلوهای بینظیر از صلابت، اتحادِ ملی و تعهدِ ملتِ ایران به آرمانهایِ بلندِ انقلاب اسلامی و دفاع از تمامیتِ ارضیِ کشور بود. این حضورِ میلیونی، در اوجِ حساسیتهایِ منطقهای و در واکنش به تجاوزِ آشکار، نه تنها پاسخی دندانشکن به دشمنانِ قسمخوردهیِ اسلام، انسانیت و امنیتِ ملی، بلکه اثباتی بر این مدعا بود که ملتِ ایران، در برابرِ هرگونه تجاوزی، یکپارچه و متحد خواهد ایستاد و هرگز آرمانِ فلسطین را، که امروز با آرمانِ دفاع از ایران گره خورده است، فراموش نخواهد کرد. تبریز، امروز بارِ دیگر نشان داد که در خطِ مقدمِ دفاع از ارزشها، آرمانها و امنیتِ ملی، همواره استوار و پابرجا خواهد ایستاد و هیچ تجاوزی، ارادهیِ پولادینِ این ملت را نخواهد شکست.
