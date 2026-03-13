سردار شریف: راهپیمایی روز جهانی قدس نماد حمایت از مردم فلسطین است

سردار رمضان شریف، رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و گفت: این حضور دو پیام مهم دارد. نخست، تقدیر از مقاومت فلسطینیان و دوم اینکه آزادگان جهان حامی آنان هستند.

شریف افزود: مهمترین پیام این راهپیمایی، تقدیر و تشکر از مقاومتی است که فلسطینیان انجام داده‌اند. آن‌ها به عنوان یک الگو و نمونه در دنیای اسلام، علی‌رغم همه سختی‌ها، مقاومت کردند.

وی ادامه داد: پیام دوم این است که مردم ایران و امت اسلامی، حامی آزادگان جهان هستند. دیگر چهره رژیم صهیونیستی مانند گذشته نیست که بتواند پشت نقاب رسانه‌ها پنهان شود. جنایاتی که این رژیم در سال گذشته در پنج یا شش کشور اسلامی انجام داده، نشان‌دهنده ماهیت واقعی آن است.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس به جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: فقط در کشور ما در سال جاری دو جنگ داشتیم؛ یکی ۱۲ روزه و دیگری که همچنان ادامه دارد. این جنگ‌ها را آن‌ها آغاز کرده‌اند و ما تنها از کشور و جان خود دفاع می‌کنیم.

شریف تصریح کرد: امروز همه دنیا اذعان دارند که اگر جایی بتواند رژیم صهیونیستی را به شکست قطعی برساند، جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع هم در جنگ ۱۲ روزه ثابت شد و هم در مراحل بعدی جنگ که به فضل الهی، ملت ایران پشت‌گرمی برای مقاومت فلسطینیان خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس به عنوان نماد حمایت از مردم فلسطین همواره در کشور ما جاری بوده و خواهد بود.