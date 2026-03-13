امام جمعه اهواز: مردم باید ۴۰ شبانه روز میدان را نگهدارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی فرد در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد که با به شهادت رساندن رهبرعزیزمان، مسیر انقلاب متوقف خواهد شد اما با شکست قاطعانه ای مواجه شد.

وی افزود: خوشبختانه رهبری جوان، پرتوان، شجاع، آگاه به زمان، مقتدر و باصلابت به کورری چشم دشمنان انتخاب شد که جا دارد از مجلس خبرگان تشکر کنم.

امام جمعه اهواز گفت: ایشان راه رهبر شهیدمان را با قدرت ادامه خواهد داد و ما مردم ایران اسلامی از جمله خوزستان بار دیگر بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب و آرمان های نظام اعلام می‌کنیم.

حجت‌الاسلام موسوی فرد گفت: امروز ایران اسلامی با تمرکز بر چهار عنصر اساسی بالا بردن قیمت انرژی در دنیا، ناامن‌سازی کشورهای همکار آمریکا، تهاجم به لجستیک آمریکا در منطقه و از کار انداختن ماشین جنگی دشمن به دنبال ایجاد معادله جدید امنیت در منطقه است.

وی ضمن تشکر از مردم در روزهای اخیر و حضورشان در میدان افزود: ما باید میدان را محکم نگه داشته و تا ۴۰ شبانه روز در صحنه باشیم. این موضوع باعث دلگرمی نیروهای مسلح خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: امروز مردم استان در راهپیمایی روز قدس حضور پرشوری داشته و همواره در کنار دیگر امت اسلامی حامی مردم مظلوم فلسطین هستند که جا دارد از همه آنها تشکر کنیم.

وی بیان کرد: قرار بود در مراسم راهپیمایی امروز، پیکر دریادار شهید علی شمخانی تشییع شود که بنا به ملاحظاتی این مراسم برگزار نشد.

موسوی فرد بیان کرد: محل اقامه نماز عید سعید فطر ساعت ۷.۳۰ دقیقه در مصلی اهواز خواهد بود و میزان فطریه امسال هر نفر یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال است.