اعتراضات مردم اهواز بسیار متین و سالم بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: از حضور گسترده و حماسی شما راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر و تشکر می کنیم و الحمدلله این شور سال به سال بیشتر می شود. این حرکت قهرمانانه شما نشانه پایداری ملت بود و تحلیل گران دنیا از درک عظمت آن عاجز بودند.

امام جمعه اهواز در ادامه با اشاره به دیدار مردم آذربایجان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: ایشان در این دیدار به موضوع آشتی ملی که در برخی روزنامه ها مطرح شده است اشاره نموده و آن را حساب نشده دانستند.

آیت الله موسوی جزایری بیان کرد: رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند که کسی با کسی قهر نیست و ملت باهم متحد است.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه با اشاره به بحران اخیر در استان خوزستان تصریح کرد: مسئولان متاسفانه هیچ اطلاع قبلی در خصوص قطعی آب، برق و تلفن نداده بودند و به دلیل وابستگی بسیاری از آداب شرعی ما به آب، گرفتاری عجیبی برای مردم به وجود آمد.

وی ادامه داد: نکته ای که باعث نگرانی ما شد این بود که حقیقت موضوع مشخص نشد و چند روزی مبهم ماند.

خطیب نماز جمعه اهواز تصریح کرد: مردم در واکنش به این موضوع از طریق صدا و سیما، رسانه ها و تجمع در اماکن اعلام انزجار کردند که حق آنها بود زیرا گاهی کمبودهایی خارج از متعارف ایجاد می شود.

آیت الله موسوی جزایری با اشاره به تجمعات اعتراضی مردم عنوان کرد: با رشد فکری و بلوغ سیاسی مردم، این تجمعات بسیار متین، سالم، توام با اخلاق اسلامی انجام شد.

وی افزود: کار بسیار ارزشمندی که مردم در این اعتراص ها انجام دادند، بستن در بر روی دشمنان بود که جای تبریک دارد و باید از آنها تشکر کرد که با درایت نگذاشتند دشمنان داخلی و خارجی از آب گل آلود ماهی بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در ادامه گفت: دولت عزیز و خدمتگزار در اولین لحظات به درخواست های مردم احترام قائل شدند و وزیر نیرو شخصاً در اهواز مستقر شد تا منشاء این مشکل را شناسایی کنند.

آیت الله موسوی جزایری گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از متخصصان این کار از سراسر کشور به اهواز آمده اند و این به احترام مردم است و وعده دادند که ظرف ۱۵ الی ۱۸ روز این مشکل حل شود.

امام جمعه اهواز با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: این سفر منشاء خیر شد و بر اساس مطالعات دقیق قرار شد حدود ۵۰ هزار هکتار از کانون های گرد و خاک با مالچ پاشی و کشت درختان بزرگ کنترل شوند.