پهلوزاده: شانه خالی کردن از صحنه انقلاب همچون رها کردن تنگه احد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه های نماز جمعه اهرم اظهار کرد: بعد از شهادت مقام معظم رهبری مجلس خبرگان رهبری به خاطر شرایط جنگی در یک فرصتی تشکیل جلسه مجمع دادند و بر اساس موازین و معیارهای قانون اساسی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای بر اساس رای قاطع نمایندگان مجلس خبرگان به عنوان سومین امام امت و رهبری جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی شدند.

وی افزود: الحمدلله در این چند روز گذشته همه اقشار و همه اقوام با امام امت بیعت کردند و خداوند ایشان را برای اسلام و مسلمین نگه دارد و مایه نابودی کفار باشد.

پهلوزاده با اشاره به روز جهانی قدس اضافه کرد: همه برنامه های نظام سلطه برای تسلط بر جریان ظهور است، همه برنامه های نظام کفر برای تاخیر انداختن ظهور است، همه برنامه های آمریکا و اسرائیل برای محو فلسطین است تا ظهور هم محقق نشود. غافل از اینکه بیت المقدس و فلسطین تجلی گاه ادیان الهی است.

وی افزود: ما در مسیر و نزدیکی محو غده سرطانی قرار داریم و محو این تفکر و جریان صهیونی یعنی بزرگترین کمک به همه بشریت و این هم برکتش و توفیقش نصیب ملت ایران و جبهه مقاومت شده است.

امام جمعه اهرم یاد آور شد: ما به این نصرت الهی اعتماد کامل داریم همانطور که ابراهیمِ بت شکن در آتش نمرود به خدا اعتماد کرد، همان اعتماد موسی به خدا در عبور از نیل و همان اعتماد حضرت محمد ص در خارج شدن از شعب ابیطالب.

وی تاکید کرد: روز جهانی قدس یادگار بزرگترین مرد تاریخ دوران ما حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است و با جدیت و حساسیت فراوان توسط امام شهید تاکید و حراست شد تا امروز پرچم این قیام در دستان شما ملت عزیز و مقتدر است.

پهلوزاده افزود: ملت ایران و دیگر ملت‌ها بیدارند و چنان سیلی های محکمی داریم بر پیکره متزلزل آنها وارد می کنیم که همه انبیاء و همه ائمه و ملائکةالله دعاگوی شما هستند. امید داریم و از خداوند می خواهیم به حرمت خون‌های ریخته شده تمام بشریت در این جریان؛ روز قدس امسال آخرین روز قدس باشد.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: اگر دشمن ایران عزیز را مورد هجوم قرار داده برای این است که اولین و آخرین سنگر دفاع از فلسطین و جریان آزادی قدس شما ملت ایران هستید. ملتی که سلمان و سلیمانی ها دارد چرا که انقلاب شما دربرابر همه نظام های فاسد و باطل دنیا ایستاده است.

وی ادامه داد: جنگ هشت ساله و دیگر جنگ ها همه تحریم ها و همه تحریف ها و شبیخون های فرهنگی و برهنه سازی ها برای این بوده و هست که این انقلاب را که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است از آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فداه است باز بدارد.

پهلو زاده افزود: لعنت خدا و مرگ بر کسانی که پیاده نظام آمریکا و اسرائیل هستند. لذا ملت سربلند ایران و امت اسلام و آزادگان دنیا از این مرحله عقب نخواهند نشست و تا بلند نکردن ندای آزادی قدس کوتاه نخواهند آمد.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: روز قدس امسال از همه سال‌ها به پیروزی نزدیک تر و ثواب حضور در این جریان و حضور در صحنه این ایام همچون حفظ تنگه احد است و شانه خالی کردن از صحنه انقلاب همچون رها کردن تنگه احد است.

پهلو زاده خاطرنشان کرد: هم خط مقدم جنگ سخت باید همچنان ادامه یابد و در خط مقدم جنگ نرم و کف میدان و حضور مردم هم باید تا رفع فتنه حضورسازی و رفع فتنه شود چرا که آخرین نقشه دشمن که همه توان مالی و نظامی را پای کار آورده تجزیه و تکه تکه کردن ایران است.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: آمریکایی ها بهانه حضورشان را در منطقه تامین امنیت اعراب از حملات ایران عنوان می کردند اما پایگاه های خودشان را با هزینه اعراب آماده کردند و تجهیز کردند و اجازه بهره برداری هم نداشتند. در دست خود آمریکایی ها بود اما معلوم شد که کلاه گشادی بر سر اعراب کردند و این پایگاه ها برای تامین امنیت اسرائیل بود و حتی کارایی هم نداشتند و نتوانستند برای خود آمریکایی ها هم تامین امنیت کند.