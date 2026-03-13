به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار با حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب با تجلیل از رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای گفت: ایشان در این دوران ۳۷ سال رهبری خویش توانست همان هدفی که امام راحل در نظر داشتند را دنبال کنند و به بهترین وجه هدایت امت اسلامی را بر عهده بگیرند و نظام اسلامی را با مجد و عظمت حفظ کنند.
مرجع عالیقدر جهان تشیع با اشاره به حضور پرشور مردم در خیابانها در این ایام خاطرنشان کرد: این مردم که این شبها در خیابانها هستند به جهت تکریم و قدردانی از آن شهید است.
آیت الله نوری همدانی با اظهار خشنودی از انتخابات بهنگام و شایسته مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: همه وظیفه داریم از این انتخابات حمایت کنیم و در تقویت ایشان بکوشیم و انشاءالله با شایستگیهایی که در ایشان سراغ داریم، ایشان موفق خواهند شد و دشمنان ایران ناامید خواهند گشت، من وظیفه خود میدانم برای همه خدمتگزاران خصوصاً ایشان دعا کنم.
آیت الله نوری همدانی در ادامه با تکریم از خدمات حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی گفت: در این سالها که در کنار مقام معظم رهبری بودهاید خدمات فراوانی انجام دادهاید و آنچه را که خودم شاهد بودم و شهادت میدهم اعتماد معظمله به جنابعالی و همچنین صداقت و وفاداری شما نسبت به آن شهید بزرگوار بود که ما قدردان هستیم.
شایان ذکر است در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی با اظهار خشنودی از رفع کسالت و نقاهت این مرجع تقلید افزود: جا دارد از مواضع حکیمانه و به موقع و شفاف حضرتعالی تشکر کنم.
قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: رهبر شهید به بهترین وجه هدایت امت اسلامی را بر عهده گرفت و نظام اسلامی را با مجد و عظمت حفظ کرد.
