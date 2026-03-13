به گزارش خبرگزاری مهر، عبداللهی روز جمعه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ با اشاره به تفاوت ویژه روز قدس امسال با سالهای گذشته اظهار داشت: امروز قدس نه فقط یک آرمان اسلامی، بلکه به نماد ایستادگی در برابر تمامیت استکبار تبدیل شده است. حضور حماسی مردم البرز در این شرایط حساس، پیامی روشن به رژیم رو به زوال صهیونیستی و حامیان جنایتکار آن است که لرزه بر اندام دشمن میافکند.
استاندار البرز با اشاره به تحولات اخیر و شهادت رهبر عزیز انقلاب، تصریح کرد: دشمن در محاسبات غلط خود گمان میکرد با شهادت مقتدای حکیم امت، در اراده ملت تزلزل ایجاد میشود؛ اما امروز در وجب به وجب خاک البرز میبینیم که مردم با بصیرتی مضاعف، تحت زعامت حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای، پر قدرتتر از گذشته به میدان آمدهاند تا بگویند پرچم اسلام هرگز بر زمین نخواهد ماند.
وی با یادآوری جنایت تلخ دشمن در مدرسه میناب، افزود: «اشکهای کودکان ما در میناب، امروز به خشم مقدس مردان و زنان در راهپیمایی روز قدس تبدیل شده است. هر شعاری که امروز در فضای "ایران کوچک" طنینانداز میشود، تیری است که قلب استکبار را نشانه رفته است. صهیونیستها بدانند که تاوان خونهای پاک ریخته شده، نابودی قطعی آنها خواهد بود.
عبداللهی در پایان ضمن تمجید از حضور اقوام مختلف در این راهپیمایی گفت: البرز به عنوان نماد همبستگی ملی، امروز یکصدا فریاد "هیهات منا الذله" سر داده است. این حضور آگاهانه، بهترین پشتیبانی از رزمندگان جبهه مقاومت و نیروهای مسلح مقتدر ماست که در خط مقدم دفاع از کیان اسلام ایستادهاند. ما تا آزادی کامل قدس شریف و برپایی نماز در مسجدالاقصی، لحظهای از پای نخواهیم نشست.
نظر شما