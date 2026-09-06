حماسه شهدای خلیج فارس به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح یکشنبه در نشست هماهنگی مراسم سالگرد شهید نادر مهدوی و شهدای خلیج فارس اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای معرفی هرچه بیشتر حماسه شهدای خلیج فارس استفاده شود.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: حماسه شهید نادر مهدوی و شهید غلامحسین توسلی از افتخارات برجسته شهرستان دشتی در مبارزه با استکبار است؛ لذا باید این حماسه را به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام زاهددوست افزود: شهرستان دشتی تاریخی طولانی در مبارزه با استعمار و استکبار دارد و باید این سابقه پرافتخار در حافظه تاریخی نسل جدید حفظ و به‌درستی معرفی شود.

وی شهید نادر مهدوی را نماد شجاعت، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری دانست و تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب نیز در بیانات خود بر ظرفیت بالای شخصیت و حماسه شهید مهدوی تأکید کرده‌اند.

امام جمعه دشتی ادامه داد: اگر دیروز شهید مهدوی و همرزمانش با قایق‌های کوچک در خلیج فارس در برابر ناوگان آمریکا ایستادند، امروز نیز رزمندگان جان‌برکف ما با همان روحیه ایمان، بصیرت و مقاومت از استقلال و عزت کشور دفاع می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین در معرفی شهدا گفت: زبان معرفی شهدا باید متناسب با نسل جدید، کوتاه، تصویری، مستند و جذاب باشد.

حجت‌الاسلام زاهددوست خاطرنشان کرد: رسالت ما این است که حماسه شهید مهدوی و یارانش را از مراسم‌های مناسبتی فراتر برده و به مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و فضای مجازی ببریم تا این فرهنگ به یک جریان زنده و ماندگار در جامعه تبدیل شود.

نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم سالگرد شهیدان نادر مهدوی و غلامحسین توسلی و شهدای خلیج فارس برگزار شد.

در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خلیج فارس، درباره نحوه برگزاری مراسم، برنامه‌های فرهنگی و اجرایی، فضاسازی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان، بحث و تبادل نظر شد.