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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

حماسه شهدای خلیج فارس به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل شود

حماسه شهدای خلیج فارس به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل شود

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: باید حماسه شهدای خلیج فارس را به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح یکشنبه در نشست هماهنگی مراسم سالگرد شهید نادر مهدوی و شهدای خلیج فارس اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای معرفی هرچه بیشتر حماسه شهدای خلیج فارس استفاده شود.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: حماسه شهید نادر مهدوی و شهید غلامحسین توسلی از افتخارات برجسته شهرستان دشتی در مبارزه با استکبار است؛ لذا باید این حماسه را به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام زاهددوست افزود: شهرستان دشتی تاریخی طولانی در مبارزه با استعمار و استکبار دارد و باید این سابقه پرافتخار در حافظه تاریخی نسل جدید حفظ و به‌درستی معرفی شود.

حماسه شهدای خلیج فارس به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل شود

وی شهید نادر مهدوی را نماد شجاعت، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری دانست و تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب نیز در بیانات خود بر ظرفیت بالای شخصیت و حماسه شهید مهدوی تأکید کرده‌اند.

امام جمعه دشتی ادامه داد: اگر دیروز شهید مهدوی و همرزمانش با قایق‌های کوچک در خلیج فارس در برابر ناوگان آمریکا ایستادند، امروز نیز رزمندگان جان‌برکف ما با همان روحیه ایمان، بصیرت و مقاومت از استقلال و عزت کشور دفاع می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین در معرفی شهدا گفت: زبان معرفی شهدا باید متناسب با نسل جدید، کوتاه، تصویری، مستند و جذاب باشد.

حجت‌الاسلام زاهددوست خاطرنشان کرد: رسالت ما این است که حماسه شهید مهدوی و یارانش را از مراسم‌های مناسبتی فراتر برده و به مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و فضای مجازی ببریم تا این فرهنگ به یک جریان زنده و ماندگار در جامعه تبدیل شود.

حماسه شهدای خلیج فارس به یک گفتمان زنده برای نسل امروز تبدیل شود

نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم سالگرد شهیدان نادر مهدوی و غلامحسین توسلی و شهدای خلیج فارس برگزار شد.

در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خلیج فارس، درباره نحوه برگزاری مراسم، برنامه‌های فرهنگی و اجرایی، فضاسازی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان، بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 6938817

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