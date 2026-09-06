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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

تجلیل از ۱۰۰۰ خادم آستان مقدس امیرالمومنین(ع)

تجلیل از ۱۰۰۰ خادم آستان مقدس امیرالمومنین(ع)

آستان مقدس علوی از هزار خادم ۴۰ هیئت و موسسه در استان های مختلف عراق تجلیل کرد.

مرکز «قنبر» ویژه خادمان آستان مقدس علوی، در چهارچوب برنامه‌های پنجمین هفتۀ بین‌المللی صادقین، مراسمی برای تجلیل از هزار خادم از بیش از ۴۰ هیئت و مؤسسه از استان‌های مختلف عراق برگزار کرد.

این مراسم در تقدیر از تلاش‌های آنان برای ارائۀ خدمات به زائران در طول سال، به‌ویژه در موسم زیارت‌های میلیونی، برگزار شد و «احسان الطائی»، معاون تولیت آستان مقدس علوی، اعضای هیئت‌مدیره و شماری از مسئولان بخش‌های مختلف آستان مقدس در آن حضور داشتند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن، «حیدر العیساوی»، عضو هیئت‌مدیره آستان مقدس علوی، سخنرانی تولیت آستان مقدس را قرائت کرد.

وی در این سخنرانی تأکید کرد: خدمت در آستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تنها کاری نیست که انجام می‌دهیم، بلکه افتخار، تکلیف، امانت و مسئولیتی است که خداوند به ما اختصاص داده و شرافت انجام آن را به ما بخشیده است.

العیساوی افزود: خادم واقعی کسی است که کار خود را عبادت، رفتار خود با زائر را رسالتی برای خدمت و اخلاص خود را راهی برای رسیدن به رضایت خداوند قرار دهد.

وی همچنین بر اهمیت انجام وظایف با دقت و شایستگی و برخورد با زائران همراه با صبر، رحمت و اخلاق نیک تأکید کرد.

«احمد الزورکانی»، رئیس مرکز «قنبر» ویژه خادمان، در گفت‌وگو با مرکز خبری آستان مقدس علوی اظهار کرد: تجلیل از هزار خادم به دستور تولیت آستان مقدس علوی و در تقدیر از نقش هیئت‌ها و مؤسسات شرکت‌کننده در موسم‌های زیارتی، به‌ویژه زیارت‌های میلیونی، انجام شد؛ زیارت‌هایی که نیازمند تلاش‌های گسترده و هماهنگی بالایی میان نهادهای مختلف خدماتی است تا بهترین خدمات به زائران ارائه شود.

وسام اسکندر، رئیس مرکز «نَظم» واحد برنامه‌ریزی و توسعه، گفت: این مراسم با همکاری مشترک دو مرکز قنبر و نظم برگزار شد. ما تلاش کردیم از حضور مسئولان و نمایندگان هیئت‌ها برای برگزاری یک برنامه آموزشی جامع در دو حوزۀ فرهنگی و اداری بهره ببریم. همچنین سازوکارهای کاری، هماهنگی مشترک و آمادگی‌ها برای برنامه‌های خدماتی پیشِ‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

فعالیت‌های پنجمین هفتۀ بین‌المللی صادقَین در چهارچوب تلاش‌های مشترک میان بخش‌ها و واحدهای مرتبط در آستان مقدس علوی برگزار می‌شود؛ بخش‌هایی که برای تکمیل ابعاد سازمانی، عمرانی، رسانه‌ای و خدماتی این برنامه‌ها، متناسب با شأن و قداست این مناسبت، تلاش کرده‌اند.

کد مطلب 6938813
سیده فاطمه سادات کیایی

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