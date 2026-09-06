محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و مدیر رادیو نمایش با اشاره به پخش ویژه برنامه‌ای همزمان با روز سینما به خبرنگار مهر گفت: رادیو نمایش پاسداشت روز ملی سینما را رسالت ذاتی خود می داند و بر این اساس با هماهنگی موزه سینما، ویژه برنامه «سینماتوگراف» را در فضای باز این مجموعه تاریخی برگزار می کند.

وی با اشاره به جزئیات برنامه ادامه داد: سینما و رادیو همواره در تعامل با یکدیگر بوده‌اند و این برنامه تلاش دارد تا با نگاهی مستند و تحلیلی، به ابعاد مختلف تاریخ سینمای ایران بپردازد. در هر قسمت از این برنامه، گفتگو با کارشناسان و پیشکسوتان سینما، مرور فیلم های شاخص ادوار مختلف و پخش قطعاتی صوتی از فیلم های ماندگار در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو با اشاره به استقبال مخاطبان از برنامه های میدانی این شبکه بیان کرد: حضور مردم در باغ فردوس، فضای تعاملی مناسبی را ایجاد می کند و ما تلاش می کنیم تا نظرات و سوالات حاضران را در جریان برنامه منعکس کنیم. این رویکرد ضمن ایجاد پیوند میان نسل های مختلف سینمایی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر میان هنرمندان و مخاطبان فراهم می آورد.

سوهانی در ادامه با تاکید بر جایگاه سینما در توسعه ملی تصریح کرد: سینما نه تنها یک هنر و سرگرمی، بلکه سرمایه ای راهبردی برای تقویت هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی است‌. فیلم ها به عنوان اسناد تصویری، روایتگر تجربه زیسته یک ملت هستند و می توانند در بازتعریف ارزش های ملی و انتقال آن به نسل های آینده نقشی تعیین کننده ایفا کنند.

وی درباره اهمیت سینما عنوان کرد: توجه به سینما، سرمایه گذاری روی برندسازی ملی کشور است چرا که تولیدات سینمایی در مقام دیپلماسی عمومی و فرهنگی، تصویر جذاب و عمیق از فرهنگ ایران را به جهان منعکس می کنند که این موضوع، به مراتب از بسیاری از گفتگوهای رسمی تاثیرگذارتر است.

سوهانی همچنین بر ظرفیت های اقتصادی این صنعت تاکید کرد و گفت: توسعه سینما، زنجیره ای از اشتغال و خلاقیت را فعال می کند و می تواند به عنوان موتور محرکه ای برای رشد گردشگری و معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور عمل کند.

سوهانی افزود: ویژه برنامه سینماتوگراف با هدف بزرگداشت مقام سینما و ارج نهادن به فعالان این عرصه طراحی شده است و شنوندگان می توانند این برنامه را از موج اف ام ردیف ۱۰۷/۵ مگاهرتز و سکوهای پخش آنلاین از جمله ایران صدا و وب سایت شبکه دنبال کنند.

مدیر رادیو نمایش در پایان گفت: رادیو نمایش با تولید چنین برنامه هایی نشان داده که همواره در تعامل با سایر هنرها، به ویژه هنرهای نمایشی است و از ظرفیت های هنری برای غنی سازی اوقات فراغت بهره می برد.

شبکه رادیویی نمایش، به مناسبت روز ملی سینما، برنامه ای با عنوان «سینماتوگراف» را در ۲ نوبت تدارک دیده است. این برنامه روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور، از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ به صورت زنده و با حضور مخاطبان رادیو از محوطه موزه سینما در باغ فردوس روی آنتن خواهد رفت.