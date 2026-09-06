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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

افتتاح دو تصفیه‌خانه در شمال غرب تهران

افتتاح دو تصفیه‌خانه در شمال غرب تهران

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، از افتتاح دو تصفیه‌خانه در شمال غرب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، در چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افتتاح ۵۸ پروژه با ۲.۸ همت در منطقه ۲، اظهار کرد: این اقدامات و اجرای پروژه ها جای تقدیر دارد. افتتاح دو تصفیه خانه سازمان آب و نهج البلاغه از جمله طرح های امروز بود که آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را فراهم می کند که قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: ۱۴ تصفیه خانه در آستانه احداث است و امیدواریم با بهره برداری از این تصفیه خانه ها شاهد وجود آب پایدار برای آبیاری بوستان ها و فضای سبز باشیم تا درختان خشک نشوند.

کد مطلب 6938780
محدثه رمضانعلی

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