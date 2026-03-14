۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

شرایط در جزیره خارگ تحت کنترل است؛ دشمن به اهداف خود نرسید

بوشهر- با وجود حمله شب گذشته به جزیره خارگ، شرایط در این جزیره تحت کنترل است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری ها حاکی از آن است، که پس از تجاوز بامداد شنبه دشمن آمریکایی-صهیونیستی به جزیره خارگ به سرعت وضعیت در جزیره به حالت عادی بازگشته و شرایط تحت کنترل است.

در همین حال، منابع موثق اعلام کرده‌اند که تمامی کارکنان صنعت نفت در جزیره خارگ در سلامت کامل به سر می‌برند و هیچ آسیبی به آن‌ها وارد نشده است، از سویی تماس تلفنی خبرنگار مهر پس از پایان تجاوز نیز این موضوع را تایید می کند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که در جریان این تجاوز، صدای چندین انفجار در جزیره شنیده شد، با این حال مشاهدات و ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که زیرساخت‌های حیاتی نفتی جزیره هیچ‌گونه آسیبی ندیده‌اند و فعالیت آن‌ها ادامه دارد.

نکته مهم دیگر این است که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی دشمن درباره نابودی سامانه‌های پدافندی جزیره، این سامانه‌ها مدت کوتاهی پس از تجاوز دوباره فعال شده‌اند.

یک منبع آگاه در این خصوص به خبرنگار مهر تایید کرد که این حمله نتوانسته به اهداف راهبردی مورد نظر مهاجمان دست پیدا کند.

    • ایرانی JP ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      ممنون از پیگیری و انتشار خبری موثق و روحیه بخش. بدنبال پیروزی نهایی انشاءالله، از همین حالا باید وکلای حقوقدان و سیاسیون متولی کشور، سیاست و نحوه‌ی بهره‌برداری از تنگه هرمز و نهایتاً منطقه خلیج فارس را از نو و بر اساس منافع ملی و حاکمیتی ایران بزرگ و اهالی منطقه در حدشان!، تهیه، تدوین و تصویب کنند. تا نه تنها کشورهای منطقه، که تمام دنیا تکلیف خود و چگونگی استفاده و بهره‌وری از این آبراه و منطقه را یاد گرفته، نصب العین خود سازند.که فردا دیر است.

