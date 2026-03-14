موکب «امام شهید» کتابخانه سهروردی پاتوق فرهنگی و بصیرت در زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، موکب امام شهید که به همت کتابخانه عمومی سهروردی زنجان برپا شده است، طی فعالیت مستمر خود به مرکزی پویا برای ترویج فرهنگ انقلابی، بصیرتافزایی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا تبدیل شده است. این موکب فرهنگی با برنامهریزی و اجرای مؤثر، توانسته است میزبانی شایستهای از شهروندان علاقهمند به ارزشهای دینی و انقلابی داشته باشد.
در راستای ارج نهادن به مقام «رهبر شهید» و تقویت روحیه ملی تاکنون بیشاز ۱۰ هزار پوستر در میان شهروندان توزیع شده است. همچنین، سه هزار پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران نیز برای ابراز عشق و وفاداری به میهن در این موکب در اختیار مردم قرار گرفته است. در کنار این اقلام فرهنگی، عطر معنوی حلوای نذری در قالب پنج هزار بسته، برکت و شیرینی معنوی را به شهروندان هدیه کرده است.
یکی دیگر از خدمات این موکب، پذیرایی روزانه از حدود دو هزار نفر با چای صلواتی است. بخش خطاطی نیز با استقبال چشمگیر مردم روبهرو شده است؛ در این بخش، با خطوطی زیبا و هنرمندانه، شعارهای انقلابی، آیینی و آیات قرآن مورد نظر مردم نوشته و به عنوان یادبودی به آنان تقدیم میشود.
همچنین به توصیه گرانقدر «رهبر شهید»، برای استواری و پیروزی رزمندگان اسلام، هر روز با حضور علاقهمندان، قرائت سوره مبارکه فتح برگزار میشود تا عطر معنویت و توسل به درگاه الهی در این فضای فرهنگی طنینانداز شود.
در بخش ویژه کودکان، تلاش شده است تا با ابزارهای جذاب و خلاقانه، نسلی آگاه و متعهد پرورش یابد. در همین راستا، کاربرگهای رنگآمیزی با موضوعات انقلابی و آیینی آماده شده است که کودکان با رنگآمیزی آنها، با آرمانهای «امام شهید» و انقلاب اسلامی به شکلی ملموس آشنا میشوند. همچنین، نقاشی پرچم مقدس ایران بر روی چهره کودکان، خاطرهای دلنشین از حضور در این موکب فرهنگی برایشان رقم میزند.
موکب «امام شهید» کتابخانه سهروردی هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ میزبان اقشار مختلف مردم و اهالی فرهنگ و هنر است.
