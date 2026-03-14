سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش رحمت الهی در استان سمنان طی آخر هفته گذشته خبر داد و بیان کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای شنبه در نردین رکورد ده سانتی متر بارش برف به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در همین بخش همچنین هشت میلیمتر باران ثبت شده است، تاکید کرد: در دوزهیر، طزره و مهماندوست نیز به ترتیب هشت و نیم میلیمتر، هشت میلیمتر و ۷.۸ میلیمتر بارش باران ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در شاهرود ۶.۱ میلیمتر و در سمنان ۱.۸ میلیمتر باران ثبت شده است، تاکید کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای روز شنبه همچنین در دامغان ۵.۹ میلیمتر، در بیارجمند شش میلیمتر و در میامی ۵.۳ میلیمتر باران ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه رکورد های ایام پایانی سال جاری به کمک این بارش شدید در اقصی نقاط استان سمنان بهبود پیدا کرد، گفت: در شهمیرزاد ۱.۷ سانتی متر برف و ۲.۸ میلیمتر باران و در رضوان پنج سانتی متر برق و چهار میلیمتر باران ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در مهدیشهر ۳.۸ میلیمتر، در سرخه ۲.۳ میلیمتر و در آرادان ۱.۲ میلیمتر باران باریده است، افزود: در آخر هفته گذشته همچنین در ایستگاه غذیر شاهرود ۷.۲ میلیمتر، در بسطام ۴.۵ میلیمتر و در مجن هشت و نیم میلیمتر باران باریده و همچنین در مجن و کلاته خیج به ترتریب پنج و چهار سانتی متر برف نیز ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با بیان اینکه در دلبر و رضا آباد به ترتیب چهار و چهار و نیم میلیمتر باران ثبت شده است، تاکید کرد: در پایان هفته گذشته همنچنین در ملاده دو سانتی متر برف و ۲.۷ میلیمتر باران و در خورزان یک میلیمتر باران به ثبت رسیده است.