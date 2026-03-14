همدلی صنعت گردشگری گلستان با مردم مناطق درگیر جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، اظهار کرد: در راستای حفظ جان و امنیت هموطنان و کمک به مردم شهرهای درگیر جنگ، مراکز اقامتی استان گلستان آمادگی کامل برای میزبانی از این افراد را دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: بر اساس هماهنگیهای انجامشده توسط این ادارهکل و همراهی انجمنهای حرفهای اقامتی، تعدادی از هتلها، مهمانپذیرها، مجتمعهای گردشگری، اقامتگاههای بومگردی و خانههای مسافر دارای مجوز در استان، خدمات اقامتی خود را با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی در اختیار هموطنان قرار میدهند تا شرایط اقامت امن و آرام برای آنان فراهم شود.
وی با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی فعالان صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: این اقدام باهدف ایجاد آرامش در جامعه و حمایت از هموطنانی که در شرایط فعلی نیازمند اسکان هستند، اجرایی شده است.
فعالی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، جلسات مستمر و اضطراری ستاد اجرایی خدمات سفر استان برگزارشده و همه دستگاههای عضو ستاد در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی گفت: در صورت بروز شرایط اضطراری و افزایش نیاز به اسکان، علاوه بر مراکز اقامتی رسمی، سایر ظرفیتهای استان ازجمله مدارس، سالنهای ورزشی، مراکز هلالاحمر، مساجد، بقاع متبرکه و سایر فضاهای عمومی نیز برای اسکان موقت هموطنان آماده بهرهبرداری خواهد بود.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان تأکید کرد: مجموعه فعالان گردشگری و اعضای انجمنهای حرفهای اقامتی استان با رویکردی مسئولانه و همدلانه در کنار دستگاههای اجرایی قرارگرفتهاند تا با استفاده از ظرفیتهای صنعت گردشگری، شرایطی مناسب و درخور شأن مردم ایران برای اقامت و آرامش خاطر هموطنان فراهم کنند.
