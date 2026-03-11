ارائه تخفیف مراکز اقامتی و هتل های شهر سی سخت به شهروندان مناطق جنگی

علی اکبر پاک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۶ واحد اقامتی شامل ۲ هتل‌، ۱۰ اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی‌،۶ اردوگاه گردشگری، ۱ مجتمع خدمات رفاهی و ۷ خانه مسافر در شهرستان دنا وجود دارد، اظهار کرد: این مراکز در وضعیت جنگی با تخفیف به شهروندان مناطق جنگی خدمات ارائه می دهد.

وی افزود: هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی آماده اسکان و خدمت‌رسانی به هموطنانی هستند که در پی تحولات اخیر و شرایط ناشی از جنگ با مشکلات اسکان مواجه شده‌اند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دنا با اشاره به اینکه برای خدمات دهی بهتر در شرایط جنگی به مسافران مناطق آسیب دیده از مراکز اقامتی در این شهرستان گشت های مشترک تعزیرات حکومتی و صمت برگزار شد، افزود: نظارت ها بر عملکرد مراکز اقامتی نیز تشدید شده است تا اطمینان حاصل شود که مسافران از خدمات اقامتی استاندارد، ایمن و در شأن مردم شهرستان برخوردار می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در این بازرسی ها از حدود ۱۰ واحد اقامتی و هتل بازدید شد ، اضافه کرد: در این رابطه یک واحد اقامتی به دلیل تخلف تذکر شفاهی دریافت کرد.