۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه در همدان

همدان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: ساعتی پیش دو نقطه در همدان مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی از وقوع تحرکات تهاجمی دشمن به برخی نقاط استان همدان در ساعات اخیر خبر داد و اظهار کرد: در این حملات دو نقطه مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس اخبار دریافتی، خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه صدمات جانی در پی نداشته است، افزود: بلافاصله پس از وقوع حملات، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به محل اعزام شده و اقدامات لازم را آغاز کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ضمن محکوم کردن اقدامات ددمنشانه دشمن علیه کشور، بیان کرد: مردم شریف استان درخواست داریم تا با توجه به تلاش‌های مغرضانه برای انتشار شایعات و فضاسازی، اخبار مربوط به وقایع جنگ را صرفاً از طریق رسانه‌های معتبر و رسمی داخلی پیگیری کنند.

