حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی از وقوع تحرکات تهاجمی دشمن به برخی نقاط استان همدان در ساعات اخیر خبر داد و اظهار کرد: در این حملات دو نقطه مورد اصابت قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه بر اساس اخبار دریافتی، خوشبختانه این حملات هیچگونه صدمات جانی در پی نداشته است، افزود: بلافاصله پس از وقوع حملات، دستگاههای امدادی و خدماترسان به محل اعزام شده و اقدامات لازم را آغاز کردند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ضمن محکوم کردن اقدامات ددمنشانه دشمن علیه کشور، بیان کرد: مردم شریف استان درخواست داریم تا با توجه به تلاشهای مغرضانه برای انتشار شایعات و فضاسازی، اخبار مربوط به وقایع جنگ را صرفاً از طریق رسانههای معتبر و رسمی داخلی پیگیری کنند.
نظر شما