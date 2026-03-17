مجروح شدن ۴ نفر در حمله شب گذشته به همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از وقوع حمله دشمن به شهر همدان خبر داد و گفت: در پی این حملات که بامداد امروز انجام شد، چهار نفر مجروح شدند و به تعدادی از مغازهها و فروشگاههای اطراف نیز خسارت وارد آمده است.
وی با بیان اینکه این حملات در ادامه اقدامات ددمنشانه دشمن علیه مناطق مختلف کشور صورت گرفته، افزود: نیروهای امدادی و دستگاههای خدماترسان بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای امدادرسانی و برآورد خسارات انجام گرفته است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان همچنین بر ضرورت مقابله با شایعهسازی و انتشار اخبار غیرموثق در فضای مجازی تأکید کرد و ادامه داد: شهروندان درخواست داری اخبار مربوط به تحولات و رخدادهای جنگ را فقط از رسانههای رسمی و معتبر داخلی دنبال کنند.
