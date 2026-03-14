لغو بیش از ۵۲ هزار پرواز در پی جنگ در خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از دو هفته از آغاز حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، صنعت هوانوردی جهانی با یکی از بزرگ‌ترین اختلالات تاریخ معاصر خود مواجه شده است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم» (Cirium)، از زمان آغاز این درگیری‌ها تاکنون بیش از ۵۲ هزار پرواز از مجموع حدود ۹۸ هزار پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای منطقه خاورمیانه لغو شده است.

برآوردها نشان می‌دهد این اختلال گسترده حدود ۶ میلیون مسافر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است.

تعطیلی یا محدود شدن حریم هوایی کشورهایی مانند ایران، عراق، سرزمین‌های اشغالی، قطر، امارات، بحرین و کویت باعث شده بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود را در این مسیرها لغو کرده یا به مسیرهای طولانی‌تر تغییر دهند.

کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند این تغییر مسیرها علاوه بر افزایش زمان پرواز و هزینه سوخت، موجب اختلال گسترده در شبکه پروازهای بین‌المللی و برنامه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی شده است.