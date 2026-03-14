۹۶۹ کردستانی در حملات هوایی مجروح شدند، شهادت ۱۱۲ نفر

بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حملات هوایی رژیم صهیونی و آمریکایی به کردستان منجر به شهادت و مصدومیت تعدادی از هم استان‌ها شده است، اظهار کرد: تاکنون ۹۶۹ نفر مجروح شدند که تحت درمان قرار گرفته آمد و همچنین ۱۱۲ نفر نیز شهید شده‌اند.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۷ نفر در بخش‌های عادی و ۵ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند.

وی به تفکیک مصدومان بیمارستان‌های شهرهای استان پرداخت و اضافه کرد: تعداد ۳۰۴ نفر از مجروحان در بیمارستان کوثر، ۱۴ نفر در بیمارستان سیدالشهدایی، ۱۶ نفر در توحید، ۲۴ نفر در بیمارستان بعثت، ۶ نفر در تامین اجتماعی سنندج، ۸۵ نفر در بیمارستان شفا سقز، پنج نفر در بیمارستان امام سقز و ۶ نفر نیز در بیمارستان تامین اجتماعی سقز تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی یادآور شد: در بیمارستانهای فجر و بوعلی مریوان نیز به ترتیب ۲۵ و ۱۱۹ نفر و در بیمارستان رازی ۴۱ نفر تحت درمان است‌ هدایی اضافه کرد: در بیمارستان برده ۵۱ نفر، در بیمارستان بیجار ۱۴ نفر و در دیواندره ۱۲۷ نفر تحت درمان هستند.

رییس مرکز اورژانس بیش بیمارستانی کردستان اضافه کرد: همچنین در سروآباد ۲۶ و در کامیاران نیز ۹۱ نفر از مجروحان بستری شده‌اند.