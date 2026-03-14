حمایت قاطع از تولیدکنندگان در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بر حمایت قاطع از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در این شهرستان تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم، گفت: در شان شهر پرتمدن آمل، باید در یک نهضت خدمتگزارانه، همواره به حل مشکلات بپردازیم.
پولادی با اشاره به چالشهای موجود در زمینه مدیریت پسماند در این شهرستان، اظهار داشت: مشکل پسماند آمل، مسئلهای است که سالهاست بدون راهکار اساسی باقی مانده است، اما این مسئله به راحتی قابل حل است.
وی با ابراز ناراحتی از وضعیت موجود، افزود: تا پایان سال ۱۴۰۶ مشکل زباله را از هر طریق ممکن حل خواهیم کرد.
پولادی تاکید کرد: شاهد حل مشکل عمارت تا پس از سال ۱۴۰۶ خواهیم بود.
سرپرست فرمانداری آمل افزود: در راستای زیباسازی شهر، ساماندهی فعالیتها و مسئولیتهای مختلف ادامه خواهد داشت.
وی همچنین بر اهمیت معرفی سرمایهگذاران و حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد و اظهار داشت: در این ایام، همواره در کنار تولیدکنندگان حضور داشتهام و تا جایی که نیاز باشد، همراهی میکنم و در صورت لزوم، پیگیریهای لازم را در وزارتخانهها انجام میدهیم.
سرپرست فرمانداری آمل تصریح کرد: تولید، موتور محرکه اقتصاد یک کشور است و میتواند تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را افزایش دهد، کشوری را توسعه یافته میدانیم که تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشد.
پولادی با اشاره به تلاشها برای رفع مشکل ترافیک جاده هراز اعلام کرد: جاده جایگزین تا خرداد ماه بازگشایی خواهد شد و این امر، گشایشی در ترافیک منطقه ایجاد خواهد کرد.
