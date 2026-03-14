  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

خشنودی صهیونیست‌ها از خوش‌رقصی جدید ابوظبی

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ضمن قدردانی از دوستی ثابت و عمیق امارات، از تلاش های ابوظبی برای تخلیه صهیونیست ها از این کشور تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی از طریق پلتفرم رسمی خود با عنوان «اسرائیل بالعربیه» از امارات متحده عربی به دلیل تسهیل بازگشت اسرائیلی‌ها از خاک امارات به سرزمین های اشغالی با وجود جنگ کنونی علیه ایران، تشکر و قدردانی کرد.

صفحه «اسرائیل بالعربیه» وابسته به وزارت امور خارجه این رژیم در پستی نوشت: از مقامات امارات متحده عربی به خاطر کمک‌های ارزشمندشان در بازگشت اسرائیلی ها از امارات به خانه‌هایشان تشکر می‌کنیم.

این توییت افزود که دوستی بین رژیم صهیونیستی و امارات ثابت و قوی است و ارزش آن، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ به یک اندازه آشکار می‌شود.

قدردانی رژیم صهیونیستی از امارات در حالی صورت می‌گیرد که فرودگاه‌های منطقه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و پاسخ های موشکی و پهپادی ایران به تل‌آویو و کشورهای منطقه که شاهد حضور نظامی آمریکا هستند، در وضعیت آشفته ای به سر می‌برند و پروازهای تخلیه افراد با تابعیت خارجی به یک عملیات پیچیده و پرخطر تبدیل شده است.

کد خبر 6774515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      16 12
      پاسخ
      دروغ ميگن ميخوان مخفي بشن و ايران حمله نكنه بزنيد امارات رو با خاك يكسان كنيد خائن بايد ادب بشه
    • اذرگون IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      9 3
      پاسخ
      البته ما فکر نمی کنیم این دوستی بین ابوظبی،وصهیونیست ها چندان دوام داشته باشه
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      11 6
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر امارات

