به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی از طریق پلتفرم رسمی خود با عنوان «اسرائیل بالعربیه» از امارات متحده عربی به دلیل تسهیل بازگشت اسرائیلی‌ها از خاک امارات به سرزمین های اشغالی با وجود جنگ کنونی علیه ایران، تشکر و قدردانی کرد.

صفحه «اسرائیل بالعربیه» وابسته به وزارت امور خارجه این رژیم در پستی نوشت: از مقامات امارات متحده عربی به خاطر کمک‌های ارزشمندشان در بازگشت اسرائیلی ها از امارات به خانه‌هایشان تشکر می‌کنیم.

این توییت افزود که دوستی بین رژیم صهیونیستی و امارات ثابت و قوی است و ارزش آن، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ به یک اندازه آشکار می‌شود.

قدردانی رژیم صهیونیستی از امارات در حالی صورت می‌گیرد که فرودگاه‌های منطقه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و پاسخ های موشکی و پهپادی ایران به تل‌آویو و کشورهای منطقه که شاهد حضور نظامی آمریکا هستند، در وضعیت آشفته ای به سر می‌برند و پروازهای تخلیه افراد با تابعیت خارجی به یک عملیات پیچیده و پرخطر تبدیل شده است.