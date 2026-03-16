حملات به منافع آمریکا در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری امروز (دوشنبه) از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در بحرین خبر دادند.

به دنبال هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، منافع این کشور در بحرین هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

این حملات در حالی انجام شده که طی روزهای گذشته پایگاه‌های آمریکا در بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه اعلام‌ کرد که بندر الفحیره در امارات هدف حمله جدیدی قرار گرفت.

دفتر اطلاع‌رسانی امارات اعلام کرد که در پی حمله هوایی به منطقه صنایع نفتی الفجیره، حریقی در این منطقه ایجاد شد.

طبق اعلام این دفتر، کسی در این حمله آسیب ندیده و تیم های دفاع مدنی در حال رسیدگی به این حادثه بوده و تلاش‌های آنها برای کنترل اوضاع ادامه دارند.

از سوی دیگر ۲ منبع به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از این حمله، عملیات بارگیری سوخت در بندر الفجیره به حالت تعلیق درآمده است.