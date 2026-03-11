به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پنی وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد که در پی نگرانی‌ها از گسترش درگیری در خاورمیانه، این کشور سفارتخانه‌های خود را در ابوظبی و تل‌آویو و کنسولگری دبی را تعطیل کرده است.

این وزیر استرالیایی در پارلمان این کشور فاش کرد که حداقل ۹ شهر که دارای نمایندگی‌های دیپلماتیک استرالیا هستند، مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

وی اعلام کرد که حملات ایران که با آنها [به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی] پاسخ می‌دهد، با وسعت و شدتی بی‌سابقه ادامه دارد.

وونگ ضمن پیش بینی این که «درگیری ها در کوتاه‌مدت تشدید و ادامه خواهد یافت، افزود که نمایندگی‌های دیپلماتیک در ابوظبی، دبی و تل‌آویو عملاً هفته گذشته مجبور به تعطیلی شدند.

در حال حاضر بیش از ۳۲۰۰ استرالیایی با ۲۳ پرواز تجاری از خاورمیانه خارج شده اند. این در حالی است که حدود ۱۱۵ هزار شهروند استرالیایی در زمان آغاز درگیری در منطقه حضور داشتند.