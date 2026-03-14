بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی از بنادر کشور ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۲۳ اسفند) در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: با توجه به مسئولیت‌های متنوع وزارت راه و شهرسازی، بنادر شمالی و جنوبی کشور با تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و با اتکا به کارگروه ویژه دارای مصوبه دولت، فعالیت خود را به‌خوبی انجام می‌دهند.

وی افزود: در این خصوص تاکنون سه جلسه با اعضای کارگروه برگزار شده است. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت هستند و تمامی دستگاه‌های مؤثر در فرآیند ترخیص کالا در این کارگروه حضور دارند. امروز نیز جلسه کارگروه برای سومین بار تشکیل شد و بخش خصوصی به‌صورت جدی و مؤثر در این نشست‌ها مشارکت دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاوت شرایط فعلی با جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: بنادر جنوبی کشور در شرایطی فعالیت می‌کنند که عملاً در خط مقدم جنگ قرار دارند. با تهاجم مذبوحانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و حضور آن‌ها در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، بنادر به جبهه نخست جنگ تبدیل شدند. با این حال، غیرت بخش خصوصی و تلاش همکاران در تمامی حوزه‌های بندری باعث شده است که از تخلیه بار کشتی‌ها تا زنجیره کامل عملیات، یک حرکت بزرگ در بنادر کشور رقم بخورد.

صادق ادامه داد: طی دو هفته گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی از تمامی بنادر کشور ترخیص شده و فرآیند تخلیه و بارگیری نیز با سرعت در حال انجام است. همچنین پیش‌بینی انبارها در داخل و خارج از بنادر انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات بخش خصوصی در حوزه ترخیص کالا نیز با تنظیم صورت‌جلسات و صدور دستورات لازم از سوی دبیرخانه شعاع و با اخذ مصوبات دولت و هماهنگی با معاون اول رئیس جمهور در حال رفع است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت هم‌زمانی فرآیند ترخیص، تخلیه و بارگیری کالاها گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که از نظر تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد. مردم خود شاهد هستند که هیچ فروشگاهی خالی از کالاهای اساسی نیست و این موضوع علاوه بر تدابیر اتخاذ شده، نتیجه همراهی مردم و تلاش همه فعالان زنجیره تأمین کالاهای اساسی است که با جدیت در حال فعالیت هستند.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به نقش کامیون‌داران در جابه‌جایی کالاهای اساسی اظهار کرد: بخش مهمی از خدمات حمل‌ونقل کالا توسط رانندگان رشید و غیور کامیون انجام می‌شود.

وی یادآور شد: کامیون‌داران همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه رکوردهای قابل توجهی ثبت کردند، در شرایط فعلی نیز در تمامی بنادر کشور حضور فعال دارند و به محض اعلام بارگیری، عملیات حمل و تخلیه کالا در اقصی نقاط کشور انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با همکاری وزارت نفت بسته‌ای از تسهیلات برای کامیون‌داران، به‌ویژه رانندگانی که به بنادر مراجعه می‌کنند، تدوین و اجرا شده است.

صادق تصریح کرد: این بسته شامل تسهیلات سوختی، تأمین روغن موتور و رفع بخشی از مشکلات رانندگان است که با همراهی قابل توجه وزارت نفت در حال اجراست، هرچند این اقدامات قابل مقایسه با رشادت و تلاش کامیون‌داران در جابه‌جایی کالاهای مورد نیاز کشور نیست.

این مقام مسئول با اشاره به روند حمل‌ونقل کالا در کشور اظهار کرد: در همین روزها نزدیک به ۱۹ میلیون تن کالا در سراسر کشور جابه‌جا شده است. با وجود جنایت‌هایی که دشمن در جاده‌ها، پل‌ها و راهدارخانه‌ها مرتکب شده و حادثه‌ای که شب گذشته در حمله به یکی از واحدهای راهداری رخ داد، چرخه تأمین کالا و حمل‌ونقل بدون توقف ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت جابه‌جایی مسافران در بخش جاده‌ای افزود: جابه‌جایی مسافران نیز به‌صورت مستمر انجام شده است. در روزهای ابتدایی، با برنامه‌ریزی برای خروج مسافران از تهران و شهرهای هدف قرار گرفته، تلاش شد این جابه‌جایی با کمترین مشکل انجام شود. در این مدت بیش از چهار میلیون مسافر در اقصی نقاط کشور جابه‌جا شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت پایانه‌های مرزی گفت: با اختیاراتی که از ماه‌ها پیش و به تأکید مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به استانداران واگذار شد و با عملیاتی شدن ساختار غیرمتمرکز تصمیم‌گیری، پایانه‌های مرزی کشور به‌ویژه در استان‌های مرزی به‌خوبی در حال فعالیت هستند.

صادق ادامه داد: مرزهایی که به دلیل برخی مشکلات با همسایگان بسته شده بود، با تدبیر و رایزنی‌های انجام‌شده بازگشایی شد و در حال حاضر تردد و حمل‌ونقل از این مرزها در جریان است.

وی با اشاره به حملات دشمن تصریح کرد: دشمن با فریبکاری و ادعای اینکه با مردم کاری ندارد، بار دیگر دروغ خود را آشکار کرد. پیش از پرداختن به خسارات منازل مسکونی و تجاری، لازم است به حوزه راهداری اشاره کنم. شب گذشته راهدارخانه‌ای در زنجان به دلیل شرایط جوی و برودت هوا هدف قرار گرفت و پنج تن از همکاران راهداری که در حال شن‌پاشی، نمک‌پاشی و خدمات‌رسانی بودند، جان خود را در راه خدمت به مردم از دست دادند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: هفته گذشته نیز پلی در مسیر زنجان به قزوین که در شرایط اضطراری قرار داشت مورد اصابت قرار گرفت، اما همکاران غیور در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مدت سه روز این پل را بازسازی کردند و خدمات‌رسانی به مردم مجدداً از سر گرفته شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اظهار کرد: اقدامات این حوزه به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخست پروژه‌هایی که از قبل در حال اجرا بوده است. از روز نخست، همانند دوره جنگ ۱۲ روزه، ستاد مدیریت بحران در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و هفت کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز کردند و در جنگ اخیر نیز این ستاد مجدداً فعال شد.

وی تصریح کرد: یکی از تأکیدات اصلی این بود که پروژه‌های مسکن در هیچ نقطه‌ای از کشور متوقف نشود. با هماهنگی صندوق ملی مسکن منابع لازم برای حمایت از پیمانکاران پروژه‌های در حال اجرا، به‌ویژه طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد، تأمین شد تا این واحدها هرچه سریع‌تر آماده سکونت شوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ارتباط مستمر با استانداران، گزارش‌ها نشان می‌دهد هیچ پروژه مسکنی در استان‌ها دچار تأخیر نشده است. حتی در استان‌های مرزی که آسیب‌هایی متحمل شده‌اند نیز فعالیت‌ها ادامه دارد. همچنین آماده‌سازی زمین در حال انجام است و هفته گذشته واگذاری زمین و افتتاح پروژه‌هایی در خراسان جنوبی از جمله واگذاری زمین در قالب اجرای قانون جوانی جمعیت انجام شد.

صادق افزود: به مردم اطمینان می‌دهیم که در سه‌ماهه نخست سال آینده تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی تکمیل و تحویل خواهد شد. در این مدت جنگ نیز پیامکی برای دریافت آورده از مردم ارسال نشده و پروژه‌ها با منابع موجود در حال پیشرفت است.

وی با استناد به آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: بیش از ۴۳ هزار واحد مسکونی و تجاری در سراسر کشور آسیب دیده‌اند که از این تعداد بیش از ۷۰۰ واحد دچار تخریب کامل، بیش از ۷ هزار واحد نیازمند تعمیرات جزئی و حدود ۳۶ هزار واحد نیازمند تعمیرات اساسی هستند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ارزیابی خسارات با همکاری بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان و تحت نظارت ستاد مدیریت بحران استان‌ها انجام می‌شود. در تهران این مسئولیت بر عهده شهرداری تهران است و در ۱۷ استان آسیب‌دیده نیز اقدامات مشابه در حال انجام است.

صادق با اشاره به روند رسیدگی به واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: تعمیرات جزئی و کلی واحدهای مسکونی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با هماهنگی استانداران در حال انجام است.

وی افزود: برای افرادی که منازل خود را به‌طور

کامل از دست داده‌اند نیز تمهیدات لازم از جمله تأمین و اجاره واحدهای مسکونی، به‌ویژه در استان‌های مرزی، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین شماره‌های تماس و اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق صداوسیمای استانی و ستادهای مربوطه اعلام خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به هماهنگی‌های انجام‌شده در حوزه تأمین دارو اشاره کرد و گفت: محموله‌های دارویی با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال آماده‌سازی و تحویل است و این اقدامات با هماهنگی حداکثری میان اعضای کابینه انجام می‌شود.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: به‌عنوان عضوی از خانواده بزرگ راه و شهرسازی اعلام می‌کنم همکاران ما تمام‌قد در خدمت مردم هستند و برای جبران بخشی از همراهی و ایستادگی ملت ایران با تمام توان تلاش می‌کنند.