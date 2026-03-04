به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (چهارشنبه، ۱۳ اسفند) در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت جابه‌جایی کالاهای اساسی با توجه به شرایط ناشی از جنگ، کرد: امسال بار دیگر شاهد شعله‌ور شدن جنگ در کشور هستیم. مردم شریف ایران شاهد بمباران مناطق مختلف، داغداری عزیزان و تحمل روزهای سخت هستند، اما این روزها سپری می‌شوند و غیرتی که مردم ایران دارند، برای جهان مثال‌زدنی است.

وی افزود: وزارتخانه راه و شهرسازی تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده و برنامه‌ها بر اساس آن در حال اجراست. وضعیت ترخیص کالاهای اساسی در بنادر به گونه‌ای مدیریت می‌شود که مردم نگرانی نداشته باشند.

صادق بیان کرد: از نخستین ساعت‌های شروع جنگ مجدد، ستاد مدیریت بحران وزارتخانه با حضور معاونین تشکیل شد و تقسیم‌کارهای از پیش تعیین شده پیگیری می‌شود. جلسات متعدد با معاونین وزارتخانه و نمایندگان دیگر وزارتخانه‌ها برگزار می‌شود تا مشکلات به صورت مرحله‌ای و فوری حل و فصل شوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع، ترخیص کالاهای اساسی از بنادر است. شورای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی، به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های غذا و دارو، استاندارد، گمرک، بانک مرکزی و جهاد کشاورزی تشکیل شده و ابلاغات آن لازم‌الاجرا است.

وی یادآور شد: ترخیص کالاها در بنادر شمالی و جنوبی کشور در جریان است و علیرغم حملات دشمن، عملیات تخلیه و بارگیری به‌طور مستمر انجام می‌شود. کشتی‌ها پس از پهلوگیری تخلیه می‌شوند و کشتی بعدی بلافاصله جایگزین می‌گردد.

عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: روز شنبه برخی مشکلات موجب کاهش سرعت ترخیص کالا از بنادر شد، اما با توجه به شرایط خاص، فرآیند ترخیص یکسره کالا به‌ویژه کالاهای اساسی با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های مستمری با گمرک، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است. از بخش خصوصی و صاحبان کالاهای اساسی که در تأمین و ورود این اقلام نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی می‌کنم

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در تمامی بنادر کشور، اعم از بنادر شمالی و جنوبی، عملیات تخلیه و بارگیری بدون وقفه در حال انجام است. علیرغم حملات دشمنان در بنادر جنوبی، روند پهلوگیری کشتی‌ها، تخلیه بار و بارگیری طبق برنامه ادامه دارد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشده است.

صادق تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهم که هیچ نگرانی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. کشتی‌های حامل این اقلام از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و در بنادر کشور پهلو گرفته‌اند و به محض تخلیه یک کشتی، کشتی بعدی جایگزین می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌ریزی برای انتقال کالا به سراسر کشور گفت: برای جابجایی کالا از بنادر به اقصی نقاط کشور، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و تمهیدات کافی برای دپوی کالاهای اساسی در محوطه‌های بندری و خارج از بندر اندیشیده شده است. هماهنگی کامل با استانداران استان‌های مرزی و استان‌های دارای بندر، چه به‌صورت تلفنی و چه در قالب جلسات مستمر، برقرار است.

وی افزود: حمل کالا از طریق جاده و ریل به‌صورت همزمان انجام می‌شود. رانندگان کامیون با غیرت همیشگی در میدان حضور دارند و ظرفیت واگن‌ها در بنادر افزایش یافته تا حجم بیشتری از بار جابه‌جا شود. نهاده‌های دامی، روغن، برنج و سایر کالاهای اساسی به‌صورت مستمر تخلیه و توزیع می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت ساعتی پایش می‌شود و آمار دقیق میزان بار، نقاط دارای کاهش یا افزایش حجم و مشکلات احتمالی رصد و به‌سرعت برطرف می‌شود. جریان بار تسهیل شده و بدون وقفه ادامه دارد و حتی در تأمین سوخت نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

صادق یادآور شد: برای برخی بنادر نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم تا حجم بیشتری از کالا به آن‌ها منتقل و عملیات تخلیه و بارگیری از آن مبادی انجام شود.

یک مقام مسئول گفت: در روزهای گذشته تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ شد و هماهنگی‌های مستمر با بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. همراهی حداکثری با بخش خصوصی برقرار است و گمرک نیز به‌صورت کامل پای کار است تا ترخیص یکسره کالاهای اساسی انجام شود و این اقلام به‌موقع به دست مردم برسد.

وی با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل مسافری افزود: در حوزه جاده‌ای و ریلی هیچ مشکلی برای جابه‌جایی مسافران وجود ندارد. بازدیدهای میدانی از ایستگاه راه‌آهن تهران و پایانه‌های مسافربری تهران نشان می‌دهد روند تردد و جابه‌جایی در شرایط متعادل و مناسب انجام می‌شود.

صادق تاکید کرد: در استان‌هایی که تقاضای سفر بیشتر است، اعزام اتوبوس و رانندگان افزایش یافته و برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است. در حوزه ریلی نیز با افزایش تعداد واگن‌ها در مسیرهای پرتردد از جمله تهران - مشهد (رفت و برگشت)، تهران - کرمان، تهران - یزد، تهران - اصفهان و تهران - گرگان، ظرفیت جابه‌جایی افزایش یافته است.

وزیر راه ‌و شهرسازی ادامه داد: افزایش تعداد واگن‌ها ممکن است در برخی مسیرها موجب کاهش جزئی سرعت و تأخیر محدود، کمتر از یک ساعت شود، اما جریان جابه‌جایی مسافر بدون وقفه برقرار است. حتی در خصوص حمل خودروهای شخصی نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین ناوگان ریلی برای حمل بار عنوان کرد: بخشی از ظرفیت راه‌آهن به جابه‌جایی بار در مسیرهای منتهی به بنادر و مبادی بار اختصاص یافته تا در حوزه حمل کالا نیز خللی ایجاد نشود.

صادق در خصوص وضعیت حمل‌ونقل هوایی گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده، امکان انجام پروازها وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی پروازها متوقف شده است. در همان روز ابلاغ توقف پروازها، بخشنامه‌ای به تمامی شرکت‌های هواپیمایی صادر شد تا وجوه بلیت‌های خریداری‌شده به مسافران بازگردانده شود.

وی تأکید کرد: اگر مسافری تاکنون وجه بلیت خود را دریافت نکرده است، می‌تواند از طریق روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کند. هرچند بازپرداخت بر عهده شرکت‌های هواپیمایی است، اما نظارت بر اجرای آن با وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شود و اکثریت شرکت‌ها تاکنون این اقدام را انجام داده‌اند.

عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: فروش بلیت اتوبوس از طریق بسترهای رسمی و اینترنتی داخلی همچنان انجام می‌شود و خدمات‌رسانی در تمامی پایانه‌های مسافربری کشور برقرار است. تمام توان وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در جابه‌جایی مسافر و تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته شده است.

صادق با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی ملی تاکید کرد: به مردم شریف، عزیز و نجیب ایران اطمینان می‌دهم که دولت همواره پای کار مردم بوده و هست. مردم همواره جلوتر از ما حرکت کرده‌اند و ما نیز در کنار آنان و همراه با آنان انجام وظیفه می‌کنیم.

وی ادامه داد: این همدلی و غیرتی که در روزهای پرالتهاب شاهد آن هستیم، باید همچنان حفظ شود تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. دشمنی که داعیه حمایت از زندگی و آزادی زنان را مطرح می‌کرد، نخستین اهداف خود را مدارس دخترانه این کشور قرار داد و بیش از ۱۶۰ دختر را از زندگی محروم کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران آگاه است و با حفظ اتحاد و انسجام، از این التهابات و شرایط جنگی نیز عبور خواهد کرد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی ساختمان‌های مسکونی در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، بیشترین آسیب متوجه شهروندان تهرانی بود. در آن مقطع، شهرداری تهران مسئولیت بازسازی منازل آسیب‌دیده در پایتخت را بر عهده گرفت. در سایر استان‌ها نیز این مسئولیت به استانداران واگذار شد و با همکاری بنیاد مسکن اقدامات لازم انجام گرفت.

این مقام مسئول افزود: در شرایط فعلی نیز برای اسکان موقت، به‌ویژه در شهرهای جدید پیرامون تهران و برخی دیگر از شهرها، نقاطی پیش‌بینی و تمهیدات لازم برای تجهیز آن‌ها اندیشیده شده است تا در صورت تشدید شرایط، امکان اسکان موقت آسیب‌دیدگان فراهم باشد.

صادق بیان کرد: پس از فروکش‌کردن آتش جنگ و بازگشت شرایط به وضعیت عادی‌تر، دولت با تمام ظرفیت وارد مرحله بازسازی خواهد شد. نحوه اسکان دائم و چگونگی خدمات‌رسانی متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی ادامه داد: با وجود شرایط جنگی، اجرای پروژه‌های مسکن متوقف نشده است. برای جلوگیری از بروز وقفه، جلسه‌ای با موضوع فورس‌ماژور برگزار و هماهنگی‌های لازم با پیمانکاران انجام شد تا روند ساخت‌وساز از حرکت بازنایستد.

وی تاکید کرد: تمامی سایت‌های مسکن در حال رصد مستمر هستند و ساخت‌وساز مطابق برنامه ادامه دارد. افتتاح و تحویل واحدها طبق روال پیش می‌رود و هیچ خدشه‌ای در اقدامات اجرایی حوزه مسکن و حتی آماده‌سازی زمین ایجاد نشده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین و تزریق اعتبارات به پروژه‌هایی که مردم در آن‌ها ذی‌نفع هستند، در حال انجام است و مردم هیچ نگرانی از بابت توقف یا تعلیق طرح‌های مسکنی نداشته باشند.