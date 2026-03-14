۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

خط قرمز کادر فنی استقلال برای آبی‌پوشان

خط قرمز کادر فنی استقلال برای آبی‌پوشان

کادرفنی تیم فوتبال استقلال به بازیکنان این تیم هشدار داده‌اند که در بازگشت به تمرینات نباید اضافه وزن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به مانند دیگر باشگاه های لیگ برتری پس از اتفاقاتی که در کشور رخ داده هنوز دور جدید تمرینات را آغاز نکرده است و بازیکنان خارجی این تیم هم راهی کشورهای خود شده اند.

در همین رابطه کادرفنی تیم استقلال برنامه تمرینی و تغذیه ای ویژه را برای هر بازیکن در نظر گرفته و به آنها اعلام کرده است.

همچنین به بازیکنان استقلال اعلام شده که باید وزن روزانه خود را برای کادرفنی ارسال کنند و همچنین تصاویر و ویدئو های مربوط به تمرینات اختصاصی خود را به کادرفنی اطلاع دهند و سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال به بازیکنان اعلام کرده که هیچ یک از نفرات نباید اضافه داشته باشند.

