به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به مانند دیگر باشگاه های لیگ برتری پس از اتفاقاتی که در کشور رخ داده هنوز دور جدید تمرینات را آغاز نکرده است و بازیکنان خارجی این تیم هم راهی کشورهای خود شده اند.

در همین رابطه کادرفنی تیم استقلال برنامه تمرینی و تغذیه ای ویژه را برای هر بازیکن در نظر گرفته و به آنها اعلام کرده است.

همچنین به بازیکنان استقلال اعلام شده که باید وزن روزانه خود را برای کادرفنی ارسال کنند و همچنین تصاویر و ویدئو های مربوط به تمرینات اختصاصی خود را به کادرفنی اطلاع دهند و سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال به بازیکنان اعلام کرده که هیچ یک از نفرات نباید اضافه داشته باشند.