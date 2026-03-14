حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در سطح استان بوشهر از یکشنبه تا سه‌شنبه هفته ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با فعالیت این سامانه در برخی ساعت‌ها بارش باران، رگبار، رعد و برق و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از فردا تا سه‌شنبه، افزایش سرعت وزش باد سبب مواجی و تلاطم سواحل و فراساحل استان بوشهر می‌شود و لازم است دریانوردان نسبت به شرایط دریا احتیاط کنند.

وی ادامه داد: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز به‌دلیل شمالی بودن جهت جریان باد، احتمال نفوذ گرد و غبار منطقه‌ای در استان دور از انتظار نیست.

شکوهی گفت: طی ساعات آینده وضعیت جوی و دریایی استان، آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعت‌ها با وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی و احتمال بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود و همچنین فردا در برخی مناطق امکان وقوع مه صبحگاهی وجود دارد.

وی افزود: در ۲۴ ساعت آینده جهت وزش باد در استان بوشهر متغیر و بیشتر شمال‌غربی با سرعتی بین ۱۰ تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

شکوهی گفت: ارتفاع موج در خلیج فارس محدوده سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی بین ۴۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به مواجی دریا صیادان توصیه‌های ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و همچنین از سفرهای دریایی غیرضروری اجتناب شود.