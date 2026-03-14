به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه رسانه‌ها پیشگامان عرصه جهاد تبیین هستند، اظهار کرد: رسانه ها نقش جهادی حساس و حیاتی در راستای روشنگری جامعه و مقابله با جریانات انحرافی دارند .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان افزود: صداوسیمابا الهام از آموزه‌های دینی و تأکید بر جهاد تبیین با صلابت و بصیرت، در خط مقدم روشنگری قراردارند که می توان گفت پیشگام عرصه جهاد تبیین هستند.

وی با اشاره به حملات متعدد دشمنان به صداو سیما هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان، افزود: رسانه ملی با حضور فعال و مجاهدانه خود، در پوشش برنامه‌ها و انعکاس واقعیت‌ها، همگام با نیروهای مسلح، نقش بسزایی در خنثی‌سازی تبلیغات دشمن و حفظ روحیه جامعه ایفا کرد.

حجت‌الاسلام محمدی حضور فعال رسانه‌ها در کنار نیروهای مسلح مورد اهمیت دانست و گفت: رسانه ها با روحیه‌ای انقلابی و ولایی، دوشادوش نیروهای مسلح، با بهره‌گیری از ابزار رسانه، توانسته‌اند طرح‌ها و نقشه‌های دشمنان را که در جنگ‌های اخیر نیز آشکار شد، خنثی سازند و افکار عمومی را در برابر تهاجمات فرهنگی و اطلاعاتی واکسینه کنند.

وی با ابراز خرسندی از دستاوردهای رسانه ملی،اظهارکرد:صداوسیما با هنرنمایی و صلابت خود، توانسته است در بسیاری از عرصه‌ها، دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشته و آنان را در برابر دیدگان جهانیان رسوا نماید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان افزود: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این مجموعه است که با تعهد و دلسوزی در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند.

وی تصریح کرد:تلاش‌ها رسانه ها سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف نظام است.

حجت‌الاسلام محمدی با قدردانی از مجاهدت‌های بی‌شائبه فعالان عرصه رسانه و به‌ویژه صداوسیما، برای آنان اجر جزیل و توفیق الهی را در این مسئولیت خطیر مسئلت کرد.