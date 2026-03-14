۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

محمدی: رسانه ها پیشگام جهاد تبیین در برابر توطئه‌های دشمنان است 

رشت- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان، با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها در روشنگری جامعه و همراهی با نیروهای مسلح، گفت: رسانه ها پیشگام جهاد تبیین در برابر توطئه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه رسانه‌ها پیشگامان عرصه جهاد تبیین هستند، اظهار کرد: رسانه ها نقش جهادی حساس و حیاتی در راستای روشنگری جامعه و مقابله با جریانات انحرافی دارند .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان افزود: صداوسیمابا الهام از آموزه‌های دینی و تأکید بر جهاد تبیین با صلابت و بصیرت، در خط مقدم روشنگری قراردارند که می توان گفت پیشگام عرصه جهاد تبیین هستند.

وی با اشاره به حملات متعدد دشمنان به صداو سیما هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان، افزود: رسانه ملی با حضور فعال و مجاهدانه خود، در پوشش برنامه‌ها و انعکاس واقعیت‌ها، همگام با نیروهای مسلح، نقش بسزایی در خنثی‌سازی تبلیغات دشمن و حفظ روحیه جامعه ایفا کرد.

حجت‌الاسلام محمدی حضور فعال رسانه‌ها در کنار نیروهای مسلح مورد اهمیت دانست و گفت: رسانه ها با روحیه‌ای انقلابی و ولایی، دوشادوش نیروهای مسلح، با بهره‌گیری از ابزار رسانه، توانسته‌اند طرح‌ها و نقشه‌های دشمنان را که در جنگ‌های اخیر نیز آشکار شد، خنثی سازند و افکار عمومی را در برابر تهاجمات فرهنگی و اطلاعاتی واکسینه کنند.

وی با ابراز خرسندی از دستاوردهای رسانه ملی،اظهارکرد:صداوسیما با هنرنمایی و صلابت خود، توانسته است در بسیاری از عرصه‌ها، دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشته و آنان را در برابر دیدگان جهانیان رسوا نماید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان افزود: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این مجموعه است که با تعهد و دلسوزی در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند.

وی تصریح کرد:تلاش‌ها رسانه ها سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف نظام است.

حجت‌الاسلام محمدی با قدردانی از مجاهدت‌های بی‌شائبه فعالان عرصه رسانه و به‌ویژه صداوسیما، برای آنان اجر جزیل و توفیق الهی را در این مسئولیت خطیر مسئلت کرد.

کد خبر 6774904

