حجت الاسلام محمدی: اقتدار نیروهای مسلح دشمنان را به هراس انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم لاهیجان با بیان اینکه این اجتماعات مردمی صرفا سیاسی و اجتماعی نیست، گفت: این حضور و قیام عبادی و تکلیف الهی است، چون علیه ظلم، جنایت، ظالمین دنیا و علیه کسانی است که با هدف هجمه بر دین و مملکت آمده بودند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه امروز دشمن دو هدف برای حمله دارد، گفت: مورد اول اسلام، دین، قرآن، اخلاق، خانواده، حجاب، عفت و سبک زندگی اسلامی و قرآنی است و مورد دوم کشور ما، ناموس ما، سرزمین مقدس مادری ایران ما، امنیت ما و استقلال ما را مورد هدف قرار داده است.

وی در ادامه گفت: در عقیده ما ایرانیان عزیز، شجاع و غیرتمند این است که تا جان داریم راه کربلا و راه امام حسین (ع) را ادامه می‌دهیم و در مقابل دشمنان مقاومت خواهیم کرد.

محمدی با بیان اینکه ایران در طول تاریخ سابقه درخشانی در مقابله با بیگانگان دارد، گفت: همانطور که امام شهید فرموده بودند، در مقابله با دشمن حتی آنهایی که ممکنه به نظام خیلی علاقه ندارند اما غیرت ملی و ایرانی‌شان نباید اجازه بدهد که مقابل دشمن ساکت بمانند، لذا آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان به ضربات کوبنده نیرو های مسلح به ارتش تروریستی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: تجهیزات نظامی نیروی های مسلح ما لرزه بر اندام دشمنان انداخته و آنان را نگران کرده است.

وی با بیان این مورد که باید هر چه بیشتر به پیشرفت صنایع نظامی و تسلیحات نیرو های مسلح پرداخت و توجه کرد، گفت: این پیشرفت باید آنقدر ادامه داشته باشد که آمریکای کودک کش و دیگر جنایتکاران جهان دیگه جرات مزاحمت و تعرض به ایران را نداشته باشند.

محمدی با اشاره به اینکه دشمن هر زمان در مقابل رزمندگان اسلام احساس شکست می کند به حیله ای روی می آورد، گفت: باز هم ترامپ جنایتکار و فاسد، صحبت از مذاکره می کند چون فرزندان غیور ملت ایران، دشمن را به لرزه درآوردند و دشمن احساس شکست و ترس می کند.

وی در پایان با اشاره به پیام رهبر حکیم انقلاب و تاکید بر وحدت مسئولین، گفت: آقایان سیاسی، دیپلمات ها و مسئولان دیپلماسی باید در کنار نیرو های مسلح و مردم در خیابان با وحدت، همدلی و هماهنگی حضور داشته باشند و این مسیر تا پشیمان شدن و ویران شدن دشمن باید ادامه داشته باشد.