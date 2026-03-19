به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی آمده است:

روز پنجشنبه ۲۸ اسفند، طی حملات صهیونی-آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ مقر نظامی، یک انبار سوله خصوصی در ملکان، یک انبار سوله در جوار دانشگاه سهند و یک محل اسکان در قراملک مورد اصابت قرار گرفتند.

به این ترتیب، بر اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا امروز پنجشنبه ۲۸ اسفند، ۱۳۶ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند که تا کنون ۱۲۰ نفر تشییع شده‌اند. همچنین تعداد مجروحین تا امروز، ۱۱۶۴ نفر گزارش شده است.

۱۵ نفر از شهدا، مربوط به حملات ۲۴ ساعت گذشته است. ۱۳ نفر از آنان در قراملک تبریز شهید شده‌اند که همگی از مدافعان شجاع وطن بودند. دو نفر نیز در شهرستان ملکان به فیض شهادت نائل شده‌اند.