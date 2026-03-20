آسیب به تأسیسات برق آذرشهر و سردرود در پی حملات اخیر؛ شبکه برق پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرجنیا روز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان حملات اخیر به برخی مناطق آذربایجان شرقی، ساختمان مدیریت برق شهرستان آذرشهر و اداره برق شهر سردرود دچار خسارت جدی شدند.
وی با بیان اینکه این خسارات خللی در خدماترسانی ایجاد نکرده است، افزود: با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی و سیمبانان شرکت، شبکه برق همچنان پایدار بوده و خدماترسانی به مشترکان بدون وقفه ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز همچنین از مجروح شدن دو نفر از کارکنان این مجموعه در جریان حملات خبر داد و گفت: همکاران ما با وجود شرایط موجود برای حفظ پایداری شبکه برق در حال فعالیت مستمر هستند.
فرجنیا با اشاره به آمادگی نیروهای شرکت در ایام نوروز ادامه داد: کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تبریز در قالب برنامهریزیهای انجام شده و به صورت نوبتبندی در ایام تعطیلات نوروز نیز آماده خدمترسانی به مردم در شهرستانهای تبریز، اسکو و آذرشهر هستند.
وی تأکید کرد: تیمهای عملیاتی شرکت به صورت شبانهروزی وضعیت شبکه را رصد کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام میکنند.
به گفته وی، در پی حملات انجام شده به برخی مناطق تبریز، شبکه برق شهرک اندیشه و رواسان برای مدت کوتاهی دچار قطعی شد که با اقدام سریع نیروهای عملیاتی در همان ساعات اولیه وصل و پایدار شد.
نظر شما