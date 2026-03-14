مصدومیت ۵ نفر در حمله به چند نقطه در اطراف تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش مراکز امدادی، در حملات صبح امروز تاکنون پنج نفر از هموطنان مصدوم شدهاند و خوشبختانه موردی از شهادت گزارش نشده است.
وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و خدماتی در محل افزود: تیمهای امداد و دستگاههای مسئول در حال بررسی ابعاد حادثه و ارائه خدمات لازم هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین از شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.
