  استانها
  آذربایجان شرقی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

مصدومیت ۵ نفر در حمله به چند نقطه در اطراف تبریز

مصدومیت ۵ نفر در حمله به چند نقطه در اطراف تبریز

تبریز-مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: یک واحد صنعتی بخش خصوصی در غرب تبریز، یک واحد تولیدی در منطقه آخولا و چند مرکز نظامی در اطراف این شهر مورد اصابت قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش مراکز امدادی، در حملات صبح امروز تاکنون پنج نفر از هموطنان مصدوم شده‌اند و خوشبختانه موردی از شهادت گزارش نشده است.

وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و خدماتی در محل افزود: تیم‌های امداد و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد حادثه و ارائه خدمات لازم هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین از شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

