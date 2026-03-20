روایت دیدار مسئولان با مجروحان و خانواده شهدای جنگ رمضان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تبریز شهر غیرت و قیام، این روزها حال و هوای دیگری دارد. کوچههای این دیار، بار دیگر به عطر شهادت معطر شده و خون پاک فرزندانش، از نوجوان ۱۳ ساله تا جوانان برومند ارتش و سپاه، سند تازهای بر جنایتپیشگی محور آمریکایی-صهیونیستی و البته گواهی صادق بر ایستادگی ملت ایران است.
طی دو روز گذشته، هیئتی متشکل از علیاکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی به عنوان نماینده ویژه رئیس بنیاد شهید کشور، دوشادوش عبدالرزاق میراب، مشاور و نماینده تامالاختیار استاندار در امور ایثارگران، در جهت رسیدگی به خانوادههای معظم شهدا، به قلب این حماسه رفتند تا راوی سلام و ارادت یک ملت به قهرمانانشان باشند.
مسئولان استانی در نشستی با رئیس بیمارستان امام رضا(ع)، جزئیات روند درمان مجروحان تجاوزات اخیر را بررسی کردند.
حضور در منزل شهید نوجوان، عطا آزموده، داغ جنایات رژیم کودککش را در قلبها تازهتر کرد. مهدی آزموده، پدر این نوجوان شهید نیز در همان حادثه شوم حمله به تبریز، مجروح شده و در بستر جراحت، داغدار فرزند خویش است.
در ادامه این برنامهها، هیئت مسئولان با حضور در منزل شهید اتابک نسیمی، به مقام شامخ این دانشجوی شهید ادای احترام کردند. شهادت این جوان فرهیخته، گواهی روشن بر این حقیقت است که دشمنان، اندیشه و بیداری نسل جوان ایران اسلامی را هدف قرار دادهاند؛ هرچند خون پاک این شهید، مسیر آگاهی و مقاومت را برای سایر پویندگان عرصه علم روشنتر خواهد ساخت.
تکریم مقام شامخ مدافعان حریم امنیت کشور
بخش دیگری از این برنامهها، به تجلیل از خانوادههای معظم شهدای نیروهای مسلح اختصاص یافت. هیئت دیدارکننده با حضور در منزل شهید امیرحسین سلطانی، از دلاورمردان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حین انجام وظیفه و حراست از حریم هوایی کشور در پادگان خرمآباد به فیض شهادت نائل آمد، مراتب تقدیر و همدردی خود را ابراز داشتند.
همچنین، دیدارهای جداگانهای با خانوادههای معزز شهدای کادر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام پذیرفت. تجلیل از خانوادههای معظم شهیدان؛ عمار محمدنژاد، فیروز عبدالهی، جواد بشیری، بابک ظریفیپور، حبیب فرشباف، جعفر نامور و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهید ساعد محمدی، نشاندهنده قدرشناسی جامعه از ایثارگرانی است که امنیت پایدار امروز، مرهون مجاهدتهای شبانهروزی آنان است.
حضور در منزل شهید بسیجی، مرتضی خیری و دیدار با خانواده این شهید والامقام، از دیگر بخشهای تأثربرانگیز این سلسله دیدارها بود که رسالت خطیر آحاد جامعه را در پاسداشت آرمانهای شهدا و صیانت از میراث ارزشمند آنان یادآور میشد.
علیاکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی و نماینده ویژه رئیس بنیاد شهید کشور نیز در جریان این دیدارهای معنوی، ضمن ابلاغ سلام و پیام تسلیت مقامات عالی بنیاد، خدمتگزاری به خانواده معظم شهدا را رسالتی خطیر و مدال افتخاری بر سینه مسئولان برشمرد. وی با تاکید بر وظیفه ذاتی این نهاد در حمایت همهجانبه از ایثارگران، اظهار کرد: صلابت و صبر مثالزدنی خانوادههای معزز این شهدا، از والدین دلسوخته نوجوان ۱۳ ساله تا همسران و فرزندان غیورمردان نیروهای مسلح، تجلی واقعی روحیه مقاومت در دیار آذربایجان است. بنیاد شهید و امور ایثارگران با بسیج تمامی امکانات، به صورت مستمر پیگیر روند رسیدگی به مجروحان این حادثه بوده و در مسیر تکریم، رسیدگی به امور خانوادههای داغدار و پاسداشت حرمت خون این لالههای گلگونکفن، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
عبدالرزاق میراب، مشاور و نماینده تامالاختیار استاندار در امور ایثارگران، در حاشیه این برنامهها خاطرنشان کرد: درهمآمیختگی خون شهدای ارتش، سپاه، بسیج، اقشار دانشجو و کودکان بیگناه در حوادث اخیر، پرده از اهداف شوم دشمنان برای خدشهدار کردن انسجام و یکپارچگی ملت ایران برمیدارد. با این وجود، این خونهای پاک، ریشههای درخت مقاومت را در سراسر ایران اسلامی، بهویژه در خطه قهرمانپرور آذربایجان، مستحکمتر از گذشته ساخته است.
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