به گزارش خبرگزاری مهر، موج پنجاه و یکم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس "یا علی بن موسی الرضا علیه السلام" و با استعانت از ذات لایزال خداوند قادر متعال و با دعای خیر ملت شریف ایران اسلامی با اجرای شلیک ترکیبی موشک‌های سوخت مایع و جامد علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الخرج، به عنوان مبدا تهاجمات علیه میهن اسلامی انجام شد.

این پایگاه مبدا تجهیز جنگنده‌های اف ۳۵ و اف ۱۶ رژیم تروریستی امریکا بوده و محل نگهداری سوخت رسان‌ها و پایگاه اصلی آواکس‌های آمریکایی می‌باشد.

روابط عمومی سپاه این موج از حملات را به سرلشکر پاسدار شهید ابوالقاسم باباییان و همسر شهیده ایشان نقدیم کرد.

پهپادهای مرگ‌بار نقطه به‌نقطه، به‌دنبال محل اختفای سربازان آمریکایی

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی اعلام کرد: پهپادهای مرگ‌بار ما نقطه به‌نقطه، به‌دنبال محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه هستند.

متن این سخنان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در راستای سرنگونیِ سریالیِ هواگردهای دشمنان به‌دست رزمندگان پدافند هوایی کشور، در ساعات گذشته ۴ فروند دیگر از پهپادهای دشمنان آمریکایی-صهیونی، توسط نیروهای مسلح کشورمان، پیش از اجرای عملیات‌های خود، ره‌گیری و سرنگون شدند.

بر این اساس، تاکنون ۱۱۸ فروند انواع پهپادهای شناسایی، رزمی و تهاجمی، از ابتدای جنگ تحمیلی توسط مدافعان آسمان ایران شکار شده است.

ساعاتی پیش، موج پنجاهم عملیات وعده‌صادق ۴ با رمز مبارک "یازهرا سلام‌الله‌علیها" علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا واقع در الظَفره، فجیره، جُفِیر، علی‌السالم، الاَزرق و هم‌چنین رادارهای هشدار زودهنگام مستقر در منطقه، که نقش محافظ برای رژیم صهیونیستی را داشتند، توسط پهپادهای انهدامی و نقطه‌زن نیروی غیور هوافضای سپاه پاسداران به اجرا درآمد.

اکنون دشمن آمریکایی-صهیونی که در مقابله با رزمندگانِ نیروهای مسلح به بن‌بست خورده، بزدلانه به حملات علیه صنایع غیرنظامی روی آورده است.

از مردم اطراف مناطق صنعتی که آمریکایی‌ها سهام‌دار آن هستند و یا افرادی که نزدیک به محل اختفای نظامیان تروریست آمریکایی هستند، می‌خواهیم از آن مناطق فاصله بگیرند تا آسیبی به آنها نرسد.

پهپادهای مرگ‌بار ما نقطه به‌نقطه، به‌دنبال محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه هستند و با کسب اطلاعات، به‌صورت دقیق، به‌سوی تک‌تک تروریست‌های آمریکایی در منطقه هجوم خواهند برد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا: دشمن با پهپاد کپی‌شده از پهپاد شاهد به اهداف غیرموجه کشورهای همسایه حمله می‌کند

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران، به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران کپی سازی کرده و به نام جدید « پهپاد لوکاس» به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند.

وی افزود: هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهم‌سازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: دولت‌ها و ملت‌های منطقه بدانند دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبنایی کاملا قانونی و دارای منطق مستحکم می باشد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنانکه بارها اعلام کرده است، فقط به اهداف، مراکز و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله می‌کند، و هرجایی را که هدف قرار می دهد با صدور اطلاعیه رسمی مسئولیت آن را به‌عهده می‌گیرد و پاسخگوی عواقب آن خواهد بود.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) خاطرنشان کرد: نمونه‌های آن حمله شیطنت آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتساب آن به نیروهای مسلح ج.ا.ا است،

وی افزود: واکنش‌های هوشمندانه مقامات کشورها نسبت به این حرکت‌های فریبنده و شیطانی، این توطئه را در نطفه خفه خواهد کرد و فریب خوردن از شیطان و مواضع تفرقه انگیز، او را به گسترش آن ترغیب خواهد کرد.

لذا لازم است که به یکدیگر اعتماد کنیم و با حفظ وحدت و همکاری دشمن متجاوز بیگانه را از ادامه این شیطنت‌ها پشیمان کنیم.

شلیک موج جدید موشک‌ها از ایران به سمت اراضی اشغالی

رسانه‌های اسرائیلی بامداد امروز از شلیک موشک به سمت شهر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، پرتاب موشک‌هایی به سمت این شهر بندری رصد شده است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که شلیک موشک‌ها به سمت جنوب این کشور شناسایی شده و سامانه‌های هشدار فعال شده‌اند.

در پی این حمله، آژیرهای خطر در شهر ایلات و مناطق اطراف آن در جنوب اراضی اشغالی به صدا درآمده و ساکنان به پناهگاه‌ها هدایت شدند.

تلویزیون ایران نیز گزارش داد که موج جدیدی از موشک‌ها به سمت ایلات شلیک شده است.

همزمان، خبرنگار شبکه الجزیره از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر ایلات خبر داد و اعلام کرد این انفجارها در پی رهگیری موشک‌ها توسط سامانه‌های پدافندی رخ داده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که یک موشک شلیک ‌شده به سمت ایلات رهگیری و منهدم شده است.