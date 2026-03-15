۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

جزئیات تعرض دشمن صهیونیستی-آمریکایی به منطقه مسکونی در یزد

جزئیات تعرض دشمن صهیونیستی-آمریکایی به منطقه مسکونی در یزد

یزد - پیرو حمله متجاوزانه دشمن در روز گذشته به منطقه‌ مسکونی در شهر یزد، استانداری یزد اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر استانداری یزد در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو حمله متجاوزانه دشمن در روز گذشته مورخ ۲۳ اسفند به تأسیسات اطراف شهر یزد، شی ناشناسی که احتمالاً راکت عمل نکرده و یا مخزن سوخت اضافه هواپیما بوده در یک منزل مسکونی در محدوده بلوار دهه فجر فرود آمده و خساراتی جزئی را به همراه داشته است.

لازم به ذکر است برای مشخص شدن قطعی جنس آن شی، باید ۴۸ ساعت قرنطینه طی شده و بعد از حفاری تخصصی و ایمن اظهار نظر تخصصی شود.

در همین راستا و بنا بر شیطنت‌های رسانه‌ای افراد معاند، شایعه ای مبنی بر فرود موشک عمل نکرده هوافضای سپاه و شلیک ناموفق آن موشک در لایه‌های مختلف اجتماعی در حال بازنشرشدن است. در صورت مواجهه و برخورد با این شایعات اقدام تبیینی لازم را مبذول فرمایید.

    IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      خسارت جزئی؟؟

