اجتماع بزرگ «بیعت با امام امت» در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب چهاردهم سوگ رهبر شهید، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی شهر قروه صحنه حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی در اجتماع بزرگ «بیعت با امام امت» بود؛ مراسمی که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت برگزار شد.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان با حضور در میدان مرکزی شهر، بار دیگر پایبندی خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا اعلام کردند.

فضای میدان با شعارهای انقلابی و پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران همراه بود و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، جنایات این دو را محکوم کردند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که ملت ایران همچنان بر مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان پایبند است و از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت حمایت می‌کند.

اجتماع «بیعت با امام امت» در قروه در فضایی آکنده از شور و شعور انقلابی برگزار شد و جلوه‌ای از همبستگی، بیداری و وحدت مردم این شهر در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان را به نمایش گذاشت.

این مراسم در حالی برگزار شد که حضور گسترده مردم قروه بار دیگر نشان داد روحیه انقلابی و وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی همچنان در میان مردم این منطقه زنده و پویاست.