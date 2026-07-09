به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادبود امام شهید، «قائد امت» بر ضرورت برنامهریزی منسجم، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید کرد و افزود: یادبود «قائد امت» بستری برای تبیین ارزشهای انقلاب است
فرماندار شهرستان قروه با تأکید بر اهمیت پاسداشت مقام ولایت و زنده نگه داشتن آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: برگزاری یادبود امام شهید، «قائد امت» باید در شأن جایگاه این شخصیت و با حضور گسترده مردم برگزار شود.
جوانمردی با اشاره به نقش برنامههای فرهنگی و مذهبی در تبیین ارزشهای انقلاب افزود: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، هنری، رسانهای و اجتماعی شهرستان میتواند زمینه انتقال بهتر مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و مقاومت را در جامعه فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همافزایی لازم پای کار این مراسم باشند تا برنامهای شایسته و ماندگار برای مردم ولایتمدار شهرستان قروه برگزار شود.
فرماندار قروه همچنین بر ضرورت توجه به حضور نسل جوان در این برنامهها تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از شیوههای نوین فرهنگی و هنری میتواند در معرفی بهتر آرمانها و ارزشهای انقلاب به نسلهای جدید مؤثر باشد.
حفظ آرمانهای انقلاب نیازمند حضور فعال مردم است
در ادامه این نشست، امام جمعه شهرستان قروه با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره بزرگان انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برگزاری چنین مراسمهایی علاوه بر ادای احترام، فرصتی برای بازخوانی مسیر انقلاب و تبیین ارزشهای دینی و انقلابی است.
حجتالاسلام والمسلمین محسن دانیاری با تأکید بر نقش مردم و هیئات مذهبی در برگزاری آیینهای فرهنگی و مذهبی افزود: حضور پرشور مردم در این مراسمها نشاندهنده پیوند عمیق جامعه با آرمانهای انقلاب و ارزشهای ولایت است.
امام جمعه قروه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای برگزاری مطلوب این مراسم تأکید کرد و گفت: مشارکت مجموعههای فرهنگی، تبلیغی و اجرایی میتواند زمینه برگزاری برنامهای در شأن مردم شهرستان را فراهم کند.
در پایان این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی حاضر ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در بخشهای مختلف از جمله پشتیبانی، تبلیغات محیطی و اجرای برنامههای جانبی، پیشنهادها و ظرفیتهای مجموعههای خود را برای برگزاری هرچه بهتر یادبود امام شهید، «قائد امت» مطرح کردند.
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