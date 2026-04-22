زنان لاهوری در عزای چهلم رهبر شهید انقلاب؛ همبستگی با جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین معنوی که در جامعه امّالکتاب برگزار شد، صدها نفر از بانوان از اقشار مختلف جامعه، با حضوری آگاهانه و پرشور، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای «رهبر شهید انقلاب اسلامی»، بار دیگر بر وفاداری خود نسبت به مسیر ولایت و ارزشهای اسلامی تأکید کردند.
بانوان شرکتکننده در این اجتماع، با اعلام بیعت مجدد با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، بر تداوم راه شهدا و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در مقابله با استکبار جهانی تأکید کردند.
این برنامه ویژه بانوان، با حضور چهرههای علمی، فرهنگی و مذهبی همراه بود که در سخنرانیهای خود، ضمن گرامیداشت یاد شهدای «جنگ تحمیلی ۴۰ روزه»، بهویژه حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای، از ایشان به عنوان نماد مقاومت، بیداری اسلامی و عزت امت یاد کردند.
سخنرانان، فقدان آن شخصیت بزرگ را ضایعهای جبرانناپذیر برای جهان اسلام دانسته و بر مسئولیت تاریخی زنان در تداوم این مسیر نورانی تأکید کردند.
در بخش دیگری از این مراسم، با یادآوری مظلومیت مردم فلسطین و جنایات صورتگرفته در غزه، بانوان با ابراز انزجار از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، همبستگی خود را با جبهه مقاومت اعلام کردند.
این موضعگیریها نشاندهنده رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی زنان مسلمان پاکستان در قبال مسائل جهان اسلام بود.
همچنین، شرکتکنندگان با پاسداشت یاد دانشآموزان شهید «مدرسه شجره طیبه» در میناب، بر اهمیت تربیت نسل آینده بر پایه ارزشهای ایثار، مقاومت و بصیرت تأکید کردند؛ نسلی که زنان، نقش اصلی در پرورش آن را بر عهده دارند.
این مراسم باشکوه، در کنار برنامه برادران، تصویری روشن از وحدت، همدلی و حضور فعال زنان در عرصههای اجتماعی و انقلابی ارائه داد؛ حضوری که نهتنها مکمل حرکت مردان، بلکه در بسیاری از عرصهها پیشگام و الهامبخش است.
روایتی از ایمان، بصیرت، وحدت و استمرار مسیر مقاومت در چهلم رهبر شهید
به مناسبت چهلمین روز شهادت امام خامنهای، اجتماع عظیمی با عنوان «تجدید عهد با نظام ولایت» در مرکز ملی شادمان شهر لاهور برگزار شد.
اجرای سرود جهانی «سلام فرمانده» همراه با کودکان، به یکی از برجستهترین لحظات برنامه تبدیل شد؛ صحنهای که در آن، پیوند نسل جدید با آرمانهای ولایت و مقاومت به شکلی عینی و تأثیرگذار به نمایش درآمد و احساسات عمیق حاضران را برانگیخت.
اصغر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با ترسیم شخصیتی جامع از رهبر شهید، زندگی ایشان را آمیزهای از ایمان، شجاعت و احساس مسئولیت نسبت به آینده امت اسلامی توصیف کرد.
وی تأکید کرد که رهبر شهید، فقیهی زمانشناس، عالمی ربانی و مجاهدی نستوه بود که قرآن در زندگی او تجسمی عینی داشت. او پرورشیافته مکتب قرآن و اهلبیت بود و قرآن را نه تنها برای جوامع اسلامی، بلکه برای کل بشریت، یک ضرورت بنیادین میدانست.
مسعودی با اشاره به این باور اساسی که ملتها با عمل به قرآن به عزت، رفاه، علم، قدرت، وحدت و انسجام دست مییابند، مشکلات امت اسلامی را نتیجه فاصله گرفتن از این کتاب آسمانی دانست.
وی رهبر شهید را فراتر از یک رهبر ملی دانست و او را صدای انسانیت، پرچمدار عزت، استقلال و بیداری اسلامی و امید مستضعفان جهان معرفی کرد.
به گفته مسعودی، ویژگیهایی همچون تدبیر، دوراندیشی، استقامت در برابر ظلم، پایبندی به آرمانهای انقلاب، رأفت، علم، حلم و صداقت، این شخصیت را به چهرهای ماندگار در تاریخ تبدیل کرده است.
علامه امین شهیدی این اجتماع را جلوهای از عشق، وفاداری و تأثیر عمیق رهبر در زندگی مردم توصیف کرد. وی حضور در چنین برنامههایی را نوعی اعلام وفاداری، تجدید عهد و نشاندهنده استمرار حضور امت در صحنه دانست.
علامه امین شهیدی با اشاره به نقش امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در تاریخ تشیع معرفی کرد که توانست چهرهای نو از این مکتب به جهان ارائه دهد و آن را از یک هویت محدود، به یک جریان زنده، پویا و اثرگذار در سطح جهانی تبدیل کند.
در کنار این سخنرانیها، بخش ویژهای از برنامه به کودکان اختصاص داشت؛ جایی که با طراحی فعالیتهای متنوع فرهنگی، هنری و تربیتی، تلاش شد مفاهیم عمیق ایثار، شهادت و هویت اسلامی به نسل آینده منتقل شود. مسابقات نقاشی، برنامههای فرهنگی و اجرای نمایشهایی با محوریت شهدای مظلوم، فضای این بخش را شکل میداد.
