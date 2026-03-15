به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با انتشار پیامی به بازگشت مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکینکار به جمع تیم ملی فوتبال بانوان واکنش نشان داد.
وی در این پیام با تقدیر از تصمیم این ملیپوشان و همچنین محدثه زلفی نوشت: آفرین دختران نازنین ایرانزمین؛ مونا حمودی، زهرا سربالی، زهرا مشکینکار و محدثه زلفی با انتخاب ایران نشان دادند که غیرت، شرافت و عشق به وطن با هیچ پیشنهاد و فریب و فشاری معامله نمیشود.
رحیمی با اشاره به فضاسازیهای رسانهای علیه تیم ملی فوتبال بانوان افزود: در روزهایی که دشمنان میخواستند از نام تیم ملی و دختران ما ابزار جنگ روانی بسازند، این شیردختران با تصمیمی شجاعانه کنار پرچم ایران ایستادند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان پیام خود تاکید کرد: خدا کند که بمیرم وطنفروش نباشم؛ و خوشا به حال شما که نامتان با وفاداری به ایران در تاریخ ورزش کشور ثبت شد.
