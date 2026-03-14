تازه ترین تصمیمات برای پرسپولیس/ ترامپ در مورد تیم ملی بلوف می زند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی در رابطه با آخرین وضعیت پرداختی ها به بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد از تعهداتمان را به بازیکنان پرداخت کردیم‌و با رفع شدن مشکلات به زودی بخش دیگری از واریزی ها انجام خواهد شد. همچنین امروز با اعضای تیم های بانوان و تیم های پایه نیز تسویه حساب کردیم.

او در خصوص برپایی تمرینات پرسپولیس در خارج از تهران گفت: همه چیز بستگی به نظر اوسمار دارد اما با توجه به زمین های تمرینی که در تهران داریم بعید است که در خارج از این شهر بخواهیم تمرینات را از سر گیریم؛ همچنین حدس می زنم که بازی ها به صورت متمرکز در تهران از سر گرفته خواهد شد و برپایی تمرین در خارج از این شهر در دستور کار ما نیست.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در رابطه با صحبت های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون حضور تیم ملی فوتبال ایران در این کشور برای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در ابن موضوع تصمیم گیرنده دولت است. ۱۰ بازیکن ما در فهرست اولیه تیم ملی حضور داشتند و با حضور در دبی و سفارت آمریکا کارهای نابود به روادید حضور در آمریکا را انجام دادند ترامپ بلوف می زند و به نظرم هیچ مشکلی برای تیم در جام جهانی رخ نمی دهد.

او افزود: باشگاه لیگ برتری و فدراسیون فوتبال باید نامه اعتراضی به فیفا و AFC بزنند البته که فیفا نشان داده سیاست را در فوتبال دخالت می دهد.

حدادی تصریح کرد: ما ۴ روز پیش بیانیه مشترک بازیکنان و اعضای کادرفنی را در رسانه خودمان منتشر کردیم و در روزهای اخیر محمدحسین کنعانی زادگان و علی علیپور هم صحبت های جداگانه انجام دادند و سایر بازیکنان هم در روزهای آینده سایر بازیکنان هم صحبت خواهند کرد. همچنین ما موکب پرسپولیس را سطح تهران برپا کرده ایم و با هلال احمر همکاری خواهیم کرد.

او ادامه داد: بازیکنان خارجی و بازیکنان ما برای حضور در جام جهانی نیاز به انجام بازی دارند و امیدوارم شرایط از سرگیری مسابقات هرچه زودتر برپا خواهد شد. خارجی های ما توانستند ارتباط خوبی با مردم و هواداران در این مدت بگیرند و باشگاه هم سعی کرد امکاناتی فراهم کند که خانواده این عزیزان احساس غربت نکنند و حتی خود باکیچ لحظه ترک ایران اعلام کرد که از آمریکا متنفر است و جنگ یوگوسلاوی با آمریکا را در کودکی تجربه کرده است.