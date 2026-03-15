به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا شریفی، مدیرکل دفتر امور راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از آسفالت و ایمنسازی ۷۹۰۰ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی کشور از ابتدای فروردین تا پایان بهمنماه سال جاری خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، روکش آسفالت بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر از راههای فرعی و بیش از ۴۳۰۰ کیلومتر از جادههای روستایی کشور انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه توسعه راههای روستایی افزود: طی ۱۱ ماه سپریشده از سال جاری و با اجرای عملیات زیرسازی ۴۰۸۲ کیلومتر و آسفالت ۲۸۳۶ کیلومتر از جادههای روستایی، امکان تردد آسان و ایمن روستاییان در مناطق مختلف کشور فراهم شده است.
مدیرکل دفتر امور راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: همچنین با احداث ۲۱۹۶ دستگاه ابنیه فنی در سطح جادههای فرعی و روستایی کشور، زمینه ارتقاء و بهبود زیرساختهای جادهای در این مناطق فراهم شده است.
وی با اشاره به گستردگی شبکه راههای روستایی در کشور گفت: در حال حاضر ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ کیلومتر راه روستایی شامل راههای آسفالته، شوسه و خاکی و ۳۸ هزار و ۹۹۵ کیلومتر راه فرعی در کشور وجود دارد.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اجرای عملیات ساخت، نگهداری و ایمنسازی محورهای فرعی و راههای روستایی، با اولویت روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار، به دنبال بهبود و ارتقاء شاخص بهرهمندی ساکنان این مناطق از مسیر دسترسی مناسب و ایمن بوده و برنامههای تدوینشده در این حوزه را بهصورت مستمر اجرایی میکند.
