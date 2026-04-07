اجرای ۶۴۷ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای کرمانشاه

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۲ ماهه سال گذشته در مجموع ۶۴۷ کیلومتر عملیات روکش آسفالت تقویتی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اجرا شده که این اقدام نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت راهها داشته است.
وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده، ۲۴۱ کیلومتر مربوط به اجرای روکش آسفالت تقویتی بهصورت رگلاژی بوده و ۴۰۶ کیلومتر دیگر نیز شامل اجرای رویه نهایی آسفالت در محورهای مختلف استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: این اقدامات با هدف افزایش دوام روسازی راهها، کاهش هزینههای نگهداری و ارتقای سطح خدمات به کاربران جادهای در محورهای مختلف استان انجام شده است.
سلیمی ادامه داد: اجرای این حجم از عملیات روکش آسفالت در محورهای شریانی، اصلی و فرعی استان گامی مؤثر در جهت بهبود زیرساختهای حملونقل جادهای، افزایش ایمنی سفرها و تسهیل تردد کاربران جادهای محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اقدامات با تلاش همکاران در معاونت راهداری و اداره نگهداری راهها انجام شده و جا دارد از زحمات کارشناسان و نیروهای اجرایی این بخش که با تعهد و تلاش مستمر در راستای بهبود وضعیت راههای استان فعالیت دارند، قدردانی شود.
