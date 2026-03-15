۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۱

ثبت نام ۱۲۵۷ نفر در جشنواره قرآنی رحیق خراسان جنوبی

بیرجند- مسئول اداره قرآن تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: ۴۷۴ خانواده شامل هزار و۲۵۷ نفر در جشنواره رحیق ثبت نام کرده اند.

حسن سلمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این که ثبت نام در جشنواره قرآنی رحیق ویژه خانواده‌های استان خراسان جنوبی از مدتی پیش آغاز شده است، گفت: تاکنون ۴۷۴خانواده شامل هزار و ۲۵۷ نفر در این جشنواره که همراه با برنامه‌های جذاب و جوایز نفیس برای برگزیدگان است، ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به این که مهلت ثبت نام در جشنواره قرآنی رحیق تا ۲۱ اسفند بود که تا ۲۵ اسفند تمدید شد، خاطرنشان کرد: جشنواره رحیق در رشته های قرائت، حفظ ، تدبر مفاهیم ، خلاقیت هنری و کنش‌ و روایتگری قرآنی برگزار می شود و علاقمندان به شرکت در آن باید فرم الکترونیک https://survey.porsline.ir/s/TeO5djUP را تکمیل کنند.

سلمانی با بیان این که افرادی که در گذشته از طریق سایتِ جشنواره، نام‌نویسی کرده اند، نیازی به تکمیل این فرم ندارند، افزود: افراد مورد نظر پس از تکمیل ثبت‌نام در فرم الکترونیک،باید برای بهره‌برداری از محتواهای جشنواره و آشنایی با نحوه اجرای هر کدام از رشته‌ها، وارد سایت جشنواره رحیق با آدرس https://darolghuran.ir/festivals/view/1 شوند.

کد خبر 6775124

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها