تعرفه های جدید برای کشت برنج در گیلان اعلام شد

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات جدید نرخ‌نامه خدمات مکانیزه کشاورزی اظهار کرد: بر اساس تفکیک مراحل آماده‌سازی زمین، شخم اول با تیلر پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، شخم دوم سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و عملیات آب‌تخت کردن و تسطیح نهایی شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

وی با بیان اینکه جمع این مراحل به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، افزود: هزینه روتیواتورزنی مرحله اول چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرحله دوم سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و عملیات پادلینگ و تسطیح نهایی نیز پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه به تعرفه نشاکاری مکانیزه اشاره و تصریح کرد: عملیات نشاکاری برنج با ماشین نشاکار به ازای هر هکتار ۹ میلیون تومان و هزینه وجین‌کاری مکانیزه با وجین‌کن‌های موتوری نیز چهار میلیون تومان برای هر هکتار تعیین گردید.

محمدی با اشاره به تعرفه پرورش نشای حصیری برنج خاطرنشان کرد: هزینه پرورش نشای ۳ تا ۴ برگی به ازای هر جعبه، مبلغ ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده است. این نرخ به‌شرط دریافت ۵۰ کیلوگرم بذر مرغوب از شالیکار برای پرورش نشای یک هکتار شالیزار، درب واحد بانک نشای برنج تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ‌نامه مصوب توسط مدیران بانک‌های نشای استان تصویب شده است، گفت: این تعرفه‌ها برای شرایط متعارف کاری تعیین شده و در صورت انجام عملیات در شرایط غیرمتعارف، توافق بین زارعان و دارندگان ماشین‌آلات کشاورزی بلامانع است. با این حال در صورت بروز اختلاف، نرخ‌های ابلاغی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.