۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

اطلاعیه شماره ۲۹ ارتش

مراکز امنیتی و مقر پلیس رژیم صهیونی هدف حمله پهپادی ارتش قرار گرفت

ارتش جمهوری اسلامی ایران، در انتقام خون شهدای امنیت و پاسخ به حملات وحشیانه رژیم صهیونی  به مردم، از بامداد امروز مراکز امنیتی و مقر پلیس تروریست رژیم صهیونی را آماج حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش با صدور اطلاعیه شماره ۲۹ اعلام کرد: در امتداد دفاع مشروع از ملت ایران و در پاسخ به جنایات علنی رژیم صهیونی در حمله به فرزندان ملت در فرماندهی انتظامی و مراکز ایست و بازرسی مردمی، از بامداد امروز مراکز امنیتی و مقر پلیس رژیم تروریستی صهیونی از جمله واحد ویژه پلیس این رژیم موسوم به "لاهاو ۴۳۳" و مرکز ارتباطات ماهواره ای "گیلات دیفنس" را هدف حملات پر قدرت پهپادی قرار داده است.

در این اطلاعیه آورده شده هر گونه حمله به ایران عزیز، قدرتمندانه پاسخ داده می شود.
"لاهاو ۴۳۳" واحد ویژه پلیس رژیم صهیونیستی و معادل پلیس فدرال در کشورهای دیگر است که از آن با عنوان FBI رژیم صهیونی نیز یاد می‌شود.

گیلات دیفنس، یکی از مراکز ارتباطات و فناوری های ماهواره‌ای است که برای کاربردهای نظامی با وزارت دفاع آمریکا و ناتو همکاری می کند.

